Museu de Portimão recebe a exposição «Lugares Paisagens Viagens»

O Museu de Portimão vai divulgar uma exposição realizada em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian, através do projeto «Gulbenkian Itinerante». De nome «Lugares Paisagens Viagens», a exposição será inaugurada no dia 8 de dezembro, sábado, às 18h00.

É num discurso artístico, estético, cultural e geográfico, que esta iniciativa desafia e convida à descoberta de novas e imprevistas «Viagens» em que, num oportuno e complementar diálogo, às obras das coleções da Fundação Calouste Gulbenkian se juntam peças pertencentes ao acervo do próprio Museu de Portimão e dos colecionadores locais, como Gita Honwana Welch, George Welch e Álvaro Pires.

«Lugares Paisagens Viagens» é uma exposição saída do inédito cruzamento entre as propostas visuais em exibição e estimulada pelo encontro de tempos e espaços tão diferenciados.

Porém, tem uma inesperada ajuda e a companhia de um muito especial e ilustre «guia» natural de Portimão. Surge, no desempenho desta missão, Manuel Teixeira Gomes, também ele um compulsivo viajante e um especial observador de lugares, gentes, territórios e paisagens, escritor de uma intensa e epistolar plasticidade verbal e visual, frequentador assíduo de museus, galerias e antiquários, participante ativo de tertúlias artísticas e literárias, paralelamente ao seu desempenho mais institucional, como diplomata e antigo Presidente da República Portuguesa.

Curtas citações retiradas dos seus livros surpreendem-nos ao longo da exposição, estabelecendo conexões, redescobrindo pontos de contacto, alargando possíveis interpretações, num inesperado diálogo com as obras dos vários autores e coleções da Fundação Calouste Gulbenkian, do Museu de Portimão e de colecionadores locais, contrapondo ou aproximando um eventual sentido literário à plasticidade das imagens.

A exposição, integrada nas Comemorações do Dia da Cidade, poderá ser visitada à terça-feira, das 14h30 às 18h00 e de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 18h00. Aos sábados o Museu de Portimão tem entrada gratuita, entre as 10h00 e as 14h00.