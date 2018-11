«Moda Vestra» apresenta-se em São Brás de Alportel esta sexta-feira

O Museu do Traje de São Brás de Alportel recebe esta sexta-feira, 23 de novembro, pelas 21h30, o espetáculo de música e imagem «Moda Vestra».

O momento cultural é apresentado pelo coletivo de artistas João Frade (acordeonista), Sickonce (produtor de música eletrónica) e Ana Perfeito (artista visual), que a partir das sonoridades musicais tradicionais algarvias e outros universos exploram a ambiguidade entre o tradicional, o passado, o tempo atual e visões de futuro do Algarve, numa ótica de releitura contemporânea.

O termo «Moda» remete para o atual e também para a canção tradicional; «Vestra» vem do latim e significa «teu/tua», remetendo para o objetivo de que este espetáculo seja complementado pelo público.

Os bilhetes estão à venda na Galeria Municipal e no Museu do Traje no dia do espetáculo, a partir das 20h30, e têm um custo de 5 euros.

No âmbito do projeto «És Cultura 18!», os jovens com 18 anos têm entrada gratuita.