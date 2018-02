«Minions» e «Star Wars» no FIESA 2018

O Festival Internacional de Esculturas em Areia (FIESA) abre ao público na próxima quinta-feira, dia 1 de março, em Pêra no Algarve, mostrando 45 mil toneladas de areia, esculpidas por alguns dos melhores artistas desta nova forma de arte.

Nesta megaexposição existe mais de uma centena de esculturas, de várias dimensões, que ilustram formas de arte como a pintura, o teatro ou a dança. No cinema destaca-se a peça dedicada aos filmes da saga «Guerra das Estrelas», onde serão feitas projeções de vídeo mapping, criando a ilusão que o público interage com as personagens do filme.

No recinto do FIESA existem, também, zonas dedicadas às crianças e esculturas de vários heróis da animação infantil, nomeadamente os «Mínimos» que, este ano, terão que ser descobertos por toda a área da exposição.

Entretanto, o FIESA é um dos 15 finalistas do Iberian Festival Awards, um evento que distingue, os melhores festivais realizados em Espanha, Portugal Brasil, Cuba, Argentina, Chile, México e Angola.

Nomeado na categoria de Best Non-Music Festival, ao lado de eventos como o Andanças, o Comic Com ou o Lisbon Games Week, o FIESA é, ainda, o único evento algarvio que concorre, agora, para este prémio.

O Festival Internacional de Esculturas em Areia realiza-se continuamente há 16 anos no Algarve e é considerado o maior evento de género, pelo espaço de exposição de 15 mil metros quadrados, a quantidade de areia utilizada, e a dimensão de algumas esculturas.

Este ano a exposição está aberta ao público até 10 de novembro, existindo no recinto uma série de atividades gratuitas de cariz lúdico e cultural como workshops diários de escultura em areia e de outras formas de Arte, jogos para crianças, concertos e filmes, apresentados em inéditos palcos de areia.