Magia das mil e uma noites regressa a Cacela Velha

Os sons, cheiros, cores e tradições do Mediterrâneo regressam a Cacela Velha, entre 13 e 15 de julho, em mais uma edição das «Noites d’Encanto».

Durante três dias, os múltiplos recantos da vila histórica irão receber coloridos mercados (souk), salões de chá, workshops, exposições, dança e música, recriando a tolerância e a convivialidade da história do antigo al-Andalus.

Nesta edição estarão em destaque as músicas do Gharb al-Andalus, assim como as sonoridades e dança oriental. A iniciativa reserva ainda espaço para a declamação de poesia luso-árabe e integra uma exposição de instrumentos de música árabe (no pátio da Casa do Pároco).

Com a Ria Formosa como pano de fundo, o evento revisita os tempos em que a população moura tinha um importante peso no sul do território, cujas marcas ainda hoje estão presentes nos hábitos, nos costumes e nas paisagens.

Ao longo de todo o fim de semana, dezenas de artesãos de diferentes culturas irão mostrar aos milhares de visitantes as suas tradições, trazendo produtos tão diversos como tapetes, acessórios de decoração, chás e especiarias.

Nas «Noites d’Encanto» a gastronomia terá um espaço de relevo, com alguns clássicos da cozinha marroquina, como couscous, espetadas e kebab.

Como vem sendo hábito, o Cemitério Antigo de Cacela Velha voltará a converter-se num salão de chá e de jogos de tabuleiro islâmicos, que representam uma das faces lúdicas da atividade humana, desde tempos imemoriais, cujo legado nos foi deixado por cristãos e árabes.

As Noites d’Encanto são uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António / Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), da Ibérica – Eventos e Espetáculos e da Associação de Defesa do Património de Cacela (Adrip). A entrada é gratuita.

Contexto histórico das Noites d’Encanto

O Mediterrâneo, e os territórios que em torno dele se organizam, teve sempre a capacidade de atrair gentes de diferentes culturas e credos e a localização geográfica do Algarve – o antigo Gharb – facilitou, desde a antiguidade, as trocas culturais e comerciais.

Cacela, importante núcleo urbano durante este período, foi um relevante ancoradouro integrado nesta densa rede de ligações, cujos barcos que ali aportavam, vindos do Levante, traziam novas modas, produtos e costumes.

Após a reconquista, ocorrida no século XIII, as marcas da presença da população moura no sul do território continuaram a refletir-se nos hábitos, costumes e paisagens, sendo ainda hoje possível observar marcas dessa época de esplendor.

São esses tempos que serão revisitados, ao longo de três dias, de 13 a 15 de julho, entre as 18h00 e as 00h00, nas ruas de Cacela Velha.