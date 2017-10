Luís Mira vence Troféu Mundial de Acordeão em França

O português Luís Mira acaba de vencer o primeiro prémio no 67º Troféu Mundial de Acordeão, organizado pela Confederação Mundial do Acordeão e que teve lugar entre os dias 23 e 29 de Outubro de 2017 em Onet le Chateau – Toulouse (França). Natural de Lagoa (Algarve), Luís Mira tem desenvolvido os seus estudos com o professor Gonçalo Pescada.

De entre os vários portugueses a concurso, destacaram-se Luís Mira (1º Prémio na Categoria Júnior Varieté) e o duo Black and White (Sérgio e Maxim) que obteve o primeiro prémio na categoria Música de Câmara Júnior. A Classe de Acordeão do Prof. Gonçalo Pescada alcançou, assim, excelentes resultados.

O delegado português e membro do Júri da Confederação Mundial de Acordeão, Gonçalo Pescada, refere que «é um orgulho para Portugal apresentar candidatos de excelência que disputam os lugares cimeiros nos vários desafios a que se propõem».