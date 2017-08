Loulé organiza encontro de História

O Arquivo Municipal de Loulé está a organizar o Encontro de História de Loulé a ter lugar no Auditório do Convento do Espírito Santo, nos dias 8 e 9 de setembro.

O Encontro, dedicado ao tema «Loulé: História, Arquivo e Património», desde a Antiguidade à Época Contemporânea, visa reunir vários investigadores dessas três áreas, procurando congregar reflexões, promover o debate e apresentar estudos em curso.

Os cinco painéis que compõem a estrutura do Encontro versam sobre diversas temáticas: «Património e Legados», «Sociedade, Poderes e Economia», «Espólio Documental – Valorização e Preservação», «Instituições e Quotidiano» e «Os homens, os Conflitos e os Movimentos Migratórios».

Para além das várias comunicações, sobressaem, no programa, os lançamentos dos livros «Loulé e a Grande Guerra», de Ana Paula Pires e «O Município de Loulé nos finais da Época Moderna: Economia, Sociedade e Administração», de Teresa Fonseca.

Na tarde do dia 9 será realizada uma visita à Estação Arqueológica do Cerro da Vila, em Vilamoura.

A participação confere a entrega de certificado, é gratuita e carece de inscrição. Para o efeito poderá ser utilizado o formulário online: https://tinyurl.com/EHLoule.

O evento conta com o apoio de Vilamoura World, CEPAC-UAlg e CIDEHUS-UÉ.

Promover a História, o Arquivo Municipal e o Património de Loulé são os principais objetivos desta iniciativa.

Programa

8 setembro

Auditório do Convento do Espírito Santo

9h30 – Sessão de abertura

9h45 – Sessão inaugural

«A cozinha e a mesa em Loulé medieval a partir dos seus objetos de uso

comum e o testemunho dos inventários dos órfãos» por Iria Gonçalves

10h15 – Debate

10h30 – Pausa

11h00 – Painel 1: Património e legados

Moderação: Susana Gómez Martínez

«O acervo conquífero romano do vicus portuário Cerro da Vila, Vilamoura,

Loulé» por Filipe Henriques, Ana Pratas

«Pontes romanas em Loulé?» por Isabel Luzia

«As muralhas de Loulé» por Alexandra Pires

12h00 – Debate

12h30 – Almoço livre

14h00 – Painel 2: Sociedade, poderes e economia

Moderação: Fátima Botão

«A conquista, o orago e os priores de Loulé» por Luís Filipe Oliveira

«Loulé e o Algarve nas Cortes medievais portuguesas» por Luís Miguel Duarte

«Judeus de Loulé nos séculos XIV-XV: no prolongamento do Al-Andalus» por José Tavim

«A produção de figos e passas entre cristãos, judeus e muçulmanos em Loulé, no século XV» por Maria Filomena Barros

15h20 – Debate

15h50 – Pausa

16h20 – Painel 3: Espólio documental: valorização e preservação

Moderação: Nelson Vaquinhas

«Marcas de água do Arquivo Municipal de Loulé (séculos XIV e XV)» por Maria de Fátima Machado

«A carta de curso inédita de um bacharel louletano do século XVI (1539)» por Marco Sousa Santos

«Recuperação e valorização de documentos do Arquivo de Loulé – Desafios e metodologias de intervenção» por Helena Nunes

17h20 – Debate

17h50 – Lançamento do Caderno do Arquivo Loulé e a Grande Guerra, de Ana Paula Pires

9 setembro

Auditório do Convento do Espírito Santo

09h30 – Painel 4: Instituições e quotidiano

Moderação: Andreia Fidalgo

«Dinâmicas confraternais seiscentistas na Misericórdia de Loulé: assistência, culto e cultura» por

Joana Pinho

«Loulé em processos da Inquisição (sécs. XVI-XVIII)» por Daniel Giebels

«A terra tremeu e a vida continuou. Quadro da vida quotidiana do concelho de Loulé em meados do século XVIII» por Luísa Martins

10h30 – Debate

11h00 – Pausa

11h30 – Painel 5: Os homens, os conflitos e os movimentos migratórios

Moderação: Joaquim Rodrigues

«Loulé e as lutas liberais» por José Carlos Vilhena Mesquita

«Marçal Pacheco. Um político algarvio do século XIX» por Artur Barracosa Mendonça

«A imigração de Andaluzes para a vila de Loulé ao longo do século XIX» por João Romero Chagas Aleixo

12h30 – Debate

12h40 – Almoço livre

14h30 – Visita à Estação Arqueológica do Cerro da Vila

Arquivo Municipal

18h00 – Lançamento do livro «O Município de Loulé nos finais da Época

Moderna: economia, sociedade e administração», de Teresa Fonseca

18h30 – Sessão de encerramento