Loulé nos Jerónimos propõe visitas temáticas, ateliers e caminhadas

Tem inicio a 15 julho o programa cultural da exposição «LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades», uma iniciativa conjunta dos Museus Nacional de Arqueologia (MNA) e Municipal de Loulé que apresenta mais de 7 mil anos de história do concelho.

O programa cultural propõe visitas temáticas, conversas, ateliers e caminhadas, que de acordo com a organização «revelam de forma original e divertida as histórias associadas aos objetos expostos, com o objetivo de dar a conhecer os costumes, a alimentação e no fundo a vida das várias civilizações que por ali passaram».

No dia 15 de julho, à tarde, será explorada a temática «As matérias-primas e a sua transformação em Época Romana», que dá a conhecer os recursos marítimos, agrícolas e mineiros desenvolvidos no território que hoje corresponde ao concelho de Loulé.

Nos domingos 6, 20 e 27 de agosto, realiza-se a iniciativa «À descoberta de…» a qual estimula e permite ao visitante interagir com os objetos da exposição e conhecer as estórias invisíveis que cada um encerra».

No dia 16 de setembro à tarde, será organizada a visita temática «A Vida do Mar e do Campo em Época Romana», mostrando aquilo que seria o mundo rural na Época Romana e o aproveitamento marítimo que sustentou o seu prestígio até Época Islâmica, através das peças expostas na mostra, designadamente as da Villa Romana do Cerro da Vila, em Vilamoura.

Conheça de seguida e em detalhe todas as propostas do programa cultural até ao final do ano.

Julho a Dezembro de 2017

JULHO

OS RECURSOS NATURAIS

As matérias-primas e a sua transformação na Época Romana

Tipo: Visita temática

Objetivos: Pretende-se, através desta visita temática, dar a conhecer os recursos marítimos,

agrícolas e mineiros desenvolvidos no território que hoje corresponde ao concelho de Loulé, na

Época Romana, e a sua transformação.

Público-Alvo: Todos os tipos de público, preferencialmente adultos.

Data: sábado, 15 de Julho.

Hora: 15h 30m

Duração: 45m

Responsável: Filomena Barata

Participação mediante inscrição/Mínimo: 5 participantes

AGOSTO

À descoberta de…

Tipo: Visita descoberta

Objetivos: Estimular a aprendizagem pela descoberta e possibilitar a interação dos visitantes

com os objetos da exposição.

Público-Alvo: Famílias

Data: (domingos) 6, 20 e 27 de agosto

Hora: 11h

Duração: 45m

Responsável: Mário Antas

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

SETEMBRO

A ÁGUA COMO RECURSO

A Vida do Mar e do Campo em Época Romana

Tipo: Visita temática

Objetivos: Através das peças expostas nesta mostra, designadamente as da Villa Romana do

Cerro da Vila, pretende-se dar uma ideia do que seria o Mundo Rural na Época Romana e o

aproveitamento marítimo que sustentou o seu prestígio até à Época Islâmica.

Público-Alvo: Todos os tipos de público, preferencialmente adultos.

Data: Sábado, 16 de Setembro

Hora: 15h 30m

Duração: 45m

Responsável: Filomena Barata

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

Ribeira do Vascão – onde nasce uma escrita

Tipo: Caminhada temática

Público-Alvo: Todos os tipos de público, preferencialmente adultos.

Data: Sábado, 23 de setembro (Inserido no programa das Jornadas Europeias do Património)

Hora de início 10h 30m (Ameixial)

Responsável: Pedro Barros

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

OUTUBRO

A ALIMENTAÇÃO – COMER E BEBER AO LONGO DOS TEMPOS

Dos Recursos e das Atividades em Época Romana

Tipo: Visita temática

Objetivos: Conhecer as principais atividades desenvolvidas no território que hoje corresponde

ao concelho de Loulé, na Época Romana.

Público-Alvo: Todos os tipos de público, preferencialmente adultos.

Data: sábado, 21 de Outubro

Hora: 15h 30m

Duração: 45m

Responsável: Filomena Barata

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

Se eu fosse… zooarqueólogo

Tipo: ateliê de zooarqueologia para famílias

Objetivos: Este ateliê pretende dar a conhecer o trabalho do zooarqueólogo.

Público-Alvo: Famílias

Data: último domingo do mês (29 de outubro)

Hora: 10h – 12h 30m

Responsável: Soraia Martins

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

NOVEMBRO

O MUNDO DAS CRENÇAS E DA MORTE

Quinta da Boavista: a cidade dos mortos

Tipo: Conversa temática

Objetivos: Dar a conhecer os cemitérios islâmicos de Loulé.

Público-Alvo: Geral

Data: sábado, 4 de novembro de 2017

Hora: 15h 30m

Duração: 45m

Responsável: Isabel Luzia

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

Murmúrios de 6000 a 2000 anos a. C

Tipo: visita temática e ateliê criativo de construção de placas de xisto e adornos.

Objetivos: Dar a conhecer como as antigas sociedades camponesas viveram e morreram no

território que é hoje Loulé.

Público-Alvo: Famílias

Data: último domingo do mês (26 de novembro)

Hora: 11h – 12h 30m

Responsável: Maria José Albuquerque

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 15 participantes. Máximo 25 participantes.

DEZEMBRO

A TOLERÂNCIA RELIGIOSA E A INTERCULTURALIDADE

Loulé: nesta terra viveram mouros, judeus e cristão – do islão à cristandade

Tipo: Visita temática

Objetivos: Reconstituir, através dos testemunhos materiais, a interação das diferentes

comunidades que habitaram Loulé, desde a islamização (século VIII) à reconquista cristã

(século XIII). Propiciar a utilização e fruição do espaço museológico.

Público-Alvo: Geral

Data: domingo, 3 de dezembro 2017

Hora: 15h 30m

Duração: 60m

Responsável: Maria José Albuquerque

Participação mediante inscrição/Mínimo: 15 participantes. Máximo 20 participantes.

A religião na época romana e suas reminiscências

Tipo: Visita Temática

Objetivos: Dar a conhecer os vários aspetos em que se exprime a vida religiosa na Época

Romana.

Público-Alvo: Todos os tipos de público, preferencialmente adultos.

Data: sábado, 09 de dezembro 2017

Hora: 15h 30m

Duração: 45m

Responsável: Filomena Barata

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes

Diálogos sobre a tolerância

Tipo: Diálogos no espaço expositivo sobre a tolerância e o direito à diferença

Objetivos: Criar hábitos de diálogo no espaço expositivo. Possibilitar a interação entre

palestrantes de diferentes áreas do saber com os participantes.

Público-Alvo: Geral

Data: 6º feira, 15 de dezembro 2017

Hora: 18h

Duração: 1h 30m

Responsável: Mário Antas

Participação mediante inscrição/Mínimo: 5 participantes. Máximo: 40 participantes.

Em outubro, novembro e dezembro, no 1º domingo do mês

Loulé: Territórios, memórias e Identidades

Objetivos: dar a conhecer ao público a História atualizada da ocupação humana do território de

Loulé desde a pré-história até à Baixa Idade Média. Contribuir para a divulgação e

conhecimento dos bens culturais em exposição.

Público-Alvo: Geral

Datas: 1º Domingo do mês (1 outubro 2017; 5 novembro 2017; 3 dezembro 2017)

Hora: 11h-12h

Responsável: Maria José Albuquerque

Participação mediante inscrição/Mínimo: 15 participantes. Máximo 25 participantes.

Em outubro, novembro e dezembro, às terças-feiras

Das pedras às palavras

Tipo: Visita conversa

Objetivos: Incentivar a frequência dos equipamentos culturais por parte de visitantes seniores.

Dar aos participantes um papel ativo na construção de conhecimento, propondo um momento

de reflexão sobre o território de Loulé e o seu imaginário colectivo.

Público-Alvo: Seniores

Hora: Todas as terças-feiras às 15h

Duração: 1h 30m

Responsável: Mário Antas

Participação mediante inscrição/ Mínimo: 5 participantes