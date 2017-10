Loulé Design Lab promove dias abertos

Os dias abertos do Loulé Design Lab, um espaço para projetos das indústrias criativas, no âmbito da iniciativa Loulé Criativo, que tem vindo a ser desenvolvida pela Câmara Municipal de Loulé, estão marcados para os dias 3 e 4 de novembro.

O espaço do Loulé Design Lab abre as suas portas a todos os que o queiram visitar, conhecer os projetos residentes e participar nas várias atividades disponíveis.

No dia 3, o programa arranca às 17h30, com uma visita aberta às instalações do Loulé Design Lab, no Convento do Espírito Santo. Neste momento serão apresentados os projetos incubados e os parceiros deste projeto, seguindo-se a assinatura do acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Loulé e o Grupo IKEA.

Às 18h30, poderá ainda assistir às primeiras sessões da programação da Casa-Animal com os autores Musa paradisíaca e a performance A-MAR na Cerca do Convento.

Já no dia 4, o espaço do Loulé Design Lab estará aberto entre as 10h00 e as 19h00, período durante o qual os participantes poderão conhecer os projetos e empresas incubadas, bem como aprender a encadernar um livro, executar um banco em madeira, um objeto em cortiça, ver a impressão de um objeto em 3D, entre outras atividades.

O Loulé Design Lab é um laboratório de criação, investigação e experimentação onde são disponibilizadas condições para a formação e fixação de uma comunidade criativa, com o design como eixo de ação, com forte ligação à cultura local e em rede global com outras instituições e projetos de referência.

As principais linhas programáticas deste espaço são o acolhimento e a incubação de criadores em espaços de coworking, oficinas partilhadas e showroom; a promoção de projetos de investigação aplicada à produção local; um laboratório de criação e desenvolvimento de produtos; uma rede de oficinas parceiras e uma programação regular com residências artísticas, workshops, conferências e exposições. Neste momento encontram-se incubados 10 projetos.

Mais informações sobre o programa completo, workshops e inscrições prévias para os mesmos em www.louledesignslab.pt