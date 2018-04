Liniker e os Caramelows tocam no Teatro das Figuras

O Teatro das Figuras, em Faro, apresenta um concerto de Liniker e os Caramelows, no domingo, dia 8 de abril, às 21h30. A banda brasileira, que está a preparar o seu segundo trabalho, ainda sem data de edição confirmada, apresenta o seu primeiro concerto em nome próprio em Portugal, numa pequena tournée que passa pelo Cine-teatro Capitólio, em Lisboa, no dia 7 e pelo Teatro das Figuras, no dia seguinte.

As cartas que Liniker Barros escreveu (e nunca endereçou) saíram do papel após o encontro com os músicos com quem formou a banda Liniker e os Caramelows, em 2015. Conquistaram a internet e o Brasil através do EP Cru e com o disco de estreia Remonta (2016). O grupo construiu assim o seu funzy, termo criado pelos membros para definir a sua MPB – “música preta brasileira” (ora bemhumorada, ora emocionalmente intensa), com uma mistura de R&B e soul americanas com as raízes da música brasileira e africana.

O concerto de Linker e os Caramelos tem o preço único de 15 euros. Toda a programação para o mês de abril, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no sítio da internet.