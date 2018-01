Linda Martini, Mazgani e Dead Combo na nova temporada do Cine-teatro Louletano

Já é pública a programação que o Cine-Teatro Louletano preparou para este semestre que decorre entre janeiro e junho deste ano. Nas redes sociais (facebook) e no livro impresso que já se encontra disponível para levantamento naquele equipamento cultural está patente uma temporada que se avizinha diversificada e arrojada, posicionando o Cine-Teatro como um espaço de referência no panorama cultural do sul do país.

Na música, além de nomes mais sonantes como o novo projeto do maestro Rui Massena, Dino D’Santiago ou Pedro Abrunhosa, são apresentados em absoluta estreia algarvia os novos álbuns de Linda Martini, Mazgani e Dead Combo. Destaque-se ainda a estreia nacional, em Loulé, do aguardado novo trabalho discográfico de David Fonseca, bem como três espetáculos muito especiais: o tão esperado regresso do cantor e compositor maior Fausto Bordalo Dias ao Algarve, num concerto que se avizinha marcante; o consagrado fadista Ricardo Ribeiro a cantar José Afonso, acompanhado de um quinteto de luxo ligado ao universo do Jazz; e os prestigiados Filipe Raposo e Filipe Melo, numa cumplicidade a dois pianos, para celebrar da melhor maneira o Dia Internacional do Jazz.

No âmbito do ciclo musical «O Longe é Aqui» vêm aí mais três concertos/encontros únicos fruto de encomendas artísticas feitas pelo Cine-Teatro: a contagiante diva do Jazz Maria João e o inspirador projeto feminino algarvio de canto a capella Moçoilas; um grupo de referência obrigatória na área da música tradicional portuguesa (reinventada), Ronda dos Quatro Caminhos, com o jovem fadista louletano César Matoso; e um espetáculo muito especial que marca o reencontro do promissor jovem quarteirense Bertílio Santos com a cantora Aurea.

Sublinhe-se ainda a introdução de um novo ciclo dedicado à música clássica – uma aposta regular e continuada da programação do Cine-Teatro –, «Clássicos na Avenida», numa coprodução entre a Orquestra Clássica do Sul, o Município de Loulé e o Teatro Tivoli BBVA (em Lisboa), reveladora de um reforço da oferta do Cine-Teatro na área da música erudita dirigida não só aos amantes deste universo como ao público em geral.

Prossegue neste semestre a aposta estratégica, iniciada em 2017, na área da arte para a primeira infância (bebés, pais e profissionais que trabalham com esta faixa etária), através da parceria com a prestigiada Companhia Musicalmente (sediada em Leiria), a qual se concretiza na apresentação de espetáculos diferenciadores e inovadores, na realização de conferências/debates e na continuação da aposta na dimensão formativa.

Procurando o Cine-Teatro também descentralizar espacialmente a sua programação, o reconhecido músico Ricardo J. Martins irá apresentar o seu novo disco de guitarra portuguesa «Cantos e Lamentos», com vários convidados especiais, na Fundação Manuel Viegas Guerreiro (Querença), para além do já aludido concerto com Bertílio Santos e Aurea na Praça do Mar em Quarteira.

Prossegue a programação dirigida à comunidade escolar, bem como a aposta em criações, nas áreas do teatro e performance, que incidem em temas ligados à atualidade nacional e internacional, neste caso através da continuação do ciclo de longa duração «Estórias silenciosas» iniciado em 2017 e dirigido quer ao público em geral quer às escolas/famílias.

No âmbito deste ciclo temático serão apresentados este semestre os espetáculos «Cartas de Damasco», de Ana Lázaro, «Isto não é a Europa», do Teatro O Bando, e «Mapa», de Fernando Mota.

Ainda na área do Teatro, destaque para a apresentação da peça «Actores» encenada por Marco Martins e com um elenco de luxo formado por Bruno Nogueira, Luísa Cruz, Miguel Guilherme, Nuno Lopes e Rita Cabaço, e a versão d’A Tempestade, de Shakespeare, pela inquietante Companhia João Garcia Miguel.

O Tango e o Flamenco estarão em grande destaque neste semestre (com espetáculos e workshops), bem como a dança contemporânea, com reconhecidos protagonistas nacionais e internacionais, através do festival encontros do DeVIR.

O Cinema também não é esquecido, prosseguindo vários eventos de referência que trazem a Loulé uma oferta de qualidade a nível do Cinema (Monstrare, Mostra de Cinema da América Latina e Festa do Cinema Italiano), assim como vários formatos dedicados ao Humor, que neste semestre conta com os seguintes convidados especiais: António Raminhos, Pedro Tochas e Fernando Alvim.

José Laginha, Paulo Lameiro e a atriz Eunice Muñoz serão os convidados que passarão pelas rubricas «Dos Sabores da Cultura» e «Conversas à Quinta», estimulando o debate e a reflexão em torno de temas ligados às Artes e Cultura.

Uma nota final também para a realização da 3.ª edição do Som Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé, com novos e estimulantes diálogos entre música e imagem, para além de cativantes viagens exploratórias em torno da arte do som, e uma palavra ainda para os eventos inseridos no programa «365 Algarve», nomeadamente o FIMA 2018 – Festival Internacional de Música do Algarve e os já aludidos encontros do DeVIR.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected]

Além disso, podem consultar a sua página de facebook ou o seu renovado website ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL.