Ligia Boldori traz nova aventura de Lucca à Biblioteca Municipal de Olhão

O novo livro intantil da escritora Ligia Boldori é apresentado pela própria no sábado, dia 24 de novembro, na Biblioteca Municipal José Mariano Gago, em Olhão. «O triatlo do Lucca e os seus amigos» é o terceiro volume da coleção bilíngue «De pernas pro ar».

A nova obra pretende, de forma lúdica e divertida, incentivar as crianças à prática desportiva, ao mesmo tempo que alerta para a importância de uma alimentação saudável, promovendo valores como a amizade, o fair play, a inclusão e a diversidade.

Ligia Boldori, que já habituou o público infantil à forma criativa e animada como conta as suas histórias, volta a divertir as crianças com mais um livro, que se apresenta, mais uma vez, em edição bilingue (português e inglês), com ilustrações para colorir.

A escritora nasceu em 1976 no Brasil, e desde a infância demonstrou talento e gosto pela comunicação. Estudou Línguas e Jornalismo e foi professora e apresentadora de televisão, residindo no Algarve desde 2009, depois de viver durante alguns anos em Inglaterra. Por cá tem desenvolvido a sua paixão pela escrita.