Lagoa Jazz Festival começa hoje

Começa hoje, sexta-feira, dia 22 de junho, aquele que já um evento de referência para os amantes de novas estéticas e abordagens musicais na área do jazz. O cartaz deste ano apresenta, no primeiro dia (22 junho) o projeto português «Mano a Mano», com os irmãos André e Bruno Santos (duo de guitarras e braguinha), e o saxofonista alemão Timo Vollbrecht, que se faz acompanhar pelo quarteto «Fly Magic». Vollbrecht é um compositor aclamado pela sua escrita musical única e descrito como luminously fine pelo «New York City Jazz Record».

Timo cria uma mistura mágica de energia e intensidade emocional que resulta num som genuíno que por vezes retrata a sensação de voar. A bíblia noviorquina de jazz Hot House elogiou-o como um «talento notável».

No sábado, dia 23, oportunidade para ouvir ELAS e o JAZZ. Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton partilharão em palco a sua amizade e cumplicidade. Acompanhadas por um trio de luxo, com João Pedro Coelho no piano, Romeu Tristão no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria, ELAS recriam o universo sempre contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque num espetáculo que, mais do que uma visita aos clássicos, é uma narrativa musical contada a três vozes, distintas, mas sempre feitas de emoção.

E fecham o cartaz, dia 24, a dupla de brasileiros João Ventura & Rogério Pitomba, com «Diálogos» (Rogério Pitomba, baterista premiado e muito experiente, e João Ventura, pianista e cantor, cruzam dois universos musicais distintos, uma fusão entre o jazz, a música popular e erudita); e o projeto Ramdom Control, de David Helbock, Johannes Bar e Andreas Broger, que coloca mais de 20 instrumentos em palco. Um repertório variado com composições originais, temas do folclore austríaco, e clássicos de alguns dos mais célebres pianistas de jazz.

No lounge do Palco 2 será possível assistir aos espetáculos de Road 31 (dia 22); Ivo Soares e José Soares (23) e Matt Lester Duo (24). O espaço acolherá também uma exposição de pintura relacionada com o jazz de Patico. O recinto abre diariamente pelas 19h00 e dispõe de um espaço lounge com restauração, exposições e animação musical, um cenário ideal para um sunset sobre o rio. Os concertos têm início às 22h00. Os bilhetes podem ser adquiridos no Auditório Carlos do Carmo, Convento de S. José, Balcão Único, Ticketline, Worten e Fnac.

O Lagoa Jazz Festival é uma organização da Câmara Municipal de Lagoa, com produção da Ao Vivo – Espetáculos e Eventos e tem como media partners a Antena 1 e Antena 2.