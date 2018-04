Lagoa estreia Mostra Internacional de Cinema – ALGARES

O Auditório Municipal de Lagoa, recém-nomeado Auditório Carlos do Carmo, será palco privilegiado da I Mostra Internacional de Cinema de Lagoa – ALGARES, que o município promove durante o próximo mês de maio. Projeção de películas, aulas, conferências, exposições e desafios prometem envolver os participantes numa literacia cinéfila mais alternativa, contribuindo para o conhecimento de filmes e curtas-metragens que circulam fora da rede comercial e que se encontram premiados dentro e fora do país.

A Mostra terá a sua abertura oficial no dia 30 de abril, pelas 20h30, com a exposição “A aventura do cinema”, patente na Sala Polivalente do Auditório Municipal de Lagoa até 31 de maio. Inaugurará a tela a película premiada em Cannes com o Prémio da Crítica e no Festival de Cinema Europeu de Sevilha com o Giraldillo de Oro 2017: «A Fábrica de Nada», de Pedro Pinho (M/14), com projeções no dia 30 (21h30) para o público em geral e, no dia 2 de maio (9h30), para os alunos do Ensino Secundário das escolas de Lagoa que contarão ainda com um debate, no qual participará uma das argumentistas do filme, Leonor Noivo.

O Lagoa Short Film Festival terá lugar no dia 4, pelas 21h00 e, tanto a apresentação como a entrega de prémios será efetuada pela Nobel Internacional School Algarve. Dia 5 será exibido, pelas 21h30, um conjunto de curtas premiadas: «Novas Curtas Portuguesas» (M/12). Esta será uma oportunidade de ficar a conhecer alguns dos novos autores nesta área em Portugal; para além do favorito do público da última edição do Festival de Curtas de Vila do Conde, «Surpresa», e dos sucessos internacionais: «Água Mole», presente este ano na seleção de Cannes; «Thursday Night», exibido em Sundance; e o Urso de Ouro do Festival de Berlim, «Cidade Pequena».

A 9 de maio, entre as 15h00 e as 17h00, o Auditório do Convento de S. José receberá uma aula sobre as origens do cinema, ministrada por Graça Lobo, no âmbito da comemoração dos 20 anos do Programa JCE – Juventude, Cinema, Escola, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE). Esta iniciativa dirige-se a professores e alunos do 3.º Ciclo e Ensino Secundário e ao público em geral.

Ainda no âmbito do JCE, a ALGARES promove, no dia 16, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal de Lagoa, uma conferência sobre «A Receção dos Clássicos no Cinema», por Adriana Freire Nogueira, aberta a professores, bibliotecários, alunos de Ensino Secundário e ao público em geral.

No dia 23, pela manhã (10h00 – 13h00), o Auditório Municipal acolherá a Festa do Cinema – Programa JCE (dirigida a alunos de 2º Ciclo) e, pelas 18h30, a iniciativa «Vou levar os meus pais ao cinema», com a exibição de « O Garoto de Charlot», de Charlie Chaplin (M/6).

No dia 30 a Mostra chega ao Centro de Congressos do Arade (10h00-13h00) para a Festa Final de Encerramento do Programa JCE, dirigida aos alunos do 3.º Ciclo e Ensino Secundário participantes no projeto.

O encerramento oficial da Mostra terá lugar no dia 31 de maio, pelas 21h00, com a exibição da película apresentada em 2015 no Festival de Sevilha, «O Futebol”» (M/12), de Sergio Oksman, e contará com a presença do Diretor do Festival de Sevilha, José Luís Cienfuegos.