Lagoa é capital da guitarra em setembro

Este ano, o programa é composto por diversos géneros e distintos estilos musicais que têm a guitarra e outros instrumentos de corda que dela derivam como elo de ligação. Entre 15 e 30 de setembro contará com um conjunto de temas que oferecem uma plasticidade ambiental e artísticas únicas, segundo informa a organização, a cargo do município de Lagoa.

Em três dos seis dias do festival um tema interliga a arte a outras áreas do interesse público, com concertos previstos para os finais de tarde: os primeiros a decorrer às 17 horas e os segundos às 18 horas.

Sob a égide «A Guitarra e o Património», será possível assistir, a 15 de setembro, no Anfiteatro da Fortaleza de Carvoeiro, aos concertos de Ricardo Martins Trio e de Ahkorda. Integrados no momento «A Guitarra e o Vinho», a Quinta dos Vales receberá, no dia 16, o Real Duo Inglese e DuotanGO & Quartetto Fonè.

Também a Adega de Lagoa será palco da Noite Ibérica, com os concertos de flamenco de Pedro Navarro e de guitarra portuguesa de Pedro Castro Trio, no dia 22. No domingo, dia 23 de setembro será possível assistir, na Igreja de Matriz de Lagoa, aos concertos de Eudoro Grade e do Coro Ricercare. «A Guitarra e a Gastronomia» terá lugar no Monte Santo Resort, com os concertos de Christian Lavernier e de L’Effetto Ensemble (dia 28) e no Auditório Municipal de Lagoa, a 29, com o Duo Berimba e Celso Machado.

Em paralelo, decorrerão masterclasses dirigidas ao público em geral e aos alunos das escolas do concelho, às 11 horas, mediante inscrição. O auditório do Convento de São José receberá, dia 22, a masterclass de flamenco de Pedro Navarro. O Auditório Carlos do Carmo contará com os ensinamentos dos Berimba Duo em Percursão Corporal na Música, exclusivos para escolas, no dia 28. No dia 29 será a vez de Celso Machado passar os seus ensinamentos de música brasileira aos interessados. O festival contará ainda com teatro infantil e, em Carvoeiro e Ferragudo, com o momento musical «Duas Bandas, Duas Margens».

Estes instantes que o município de Lagoa abre a todos os cidadãos são um momento de partilha cultural alicerçado em Lagoa Cidade Educadora e promovem um encontro aberto com vários aspetos da cultura local e regional, apoiados pela Associação de Guitarras do Algarve (AGA).