Jornadas revelam HistÃ³ria do Baixo Guadiana

O Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes recebe, no dia 20 de janeiro, a sessão inaugural da IV edição das Jornadas de História do Baixo Guadiana.

A iniciativa está dividida em três datas, durante as quais investigadores de diferentes áreas historiográficas irão partilhar temas ligados à história do Baixo Guadiana, onde o «Grande Rio do Sul» assume um papel central.

O primeiro encontro realiza-se no dia 20 de janeiro, às 10h00, e inicia-se com a comunicação «O movimento associativo no Algarve: sociabilidade, cultura e património no Baixo Guadiana», conduzida por Patrícia Palma, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Estudos Portugueses.

A sessão inaugural irá ainda abordar a questão da gestão alimentar no período medieval cristão, com a investigadora em património e história local e doutora em História, Luísa Martins.

À tarde, a partir das 14h00, as jornadas reservam uma visita à vila de Cacela Velha, sob o tema «Hábitos alimentares a partir do registo arqueológico», conduzida pela arqueóloga Catarina Oliveira.

As Jornadas de História do Baixo Guadiana são organizadas pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António / Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes e contam, entre outros oradores, com a colaboração de investigadores, docentes universitários, técnicos do património, editores, entre outros.

Estão inseridas na programação cultural da Eurocidade do Guadiana, projeto que envolve os municípios de VRSA, Castro Marim e Ayamonte (Espanha) e tem como missão a partilha cultural na fronteira do Guadiana.

As próximas sessões das jornadas estão agendadas para os dias 17 de março e 26 de maio. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do email arquivomunicipal@cm-vrsa.pt.