O programa «Jazz nas Adegas» continua sábado, no dia 11 de fevereiro, com um concerto pelo Biel Ballester Trio no convento do Paraíso (Quinta do Lagar). O evento, que tem início às 21 horas e é promovido pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com o programa «365 Algarve».

Este coletivo formado por Biel Ballester (guitarra solo), Leo Hipaucha (guitarra ritmo) e Oriol Gonzalez (contrabaixo) dedica-se ao «gypsy jazz», tocando também standards mais conhecidos do género e composições originais escolhidas dos vários trabalhos já editados.

A banda tem dois temas de sua autoria num filme recente de Woody Allen, escolhidos pelo cineasta. Na compra do ingresso (que custa 7,50 euros) os participantes têm direito a realizar uma prova de vinhos produzidos na adega que acolhe o evento. Além disso, receberão uma garrafa de oferta, bem como dois vouchers que permitirão a visita gratuita ao Castelo de Silves e ao Museu Municipal de Arqueologia de Silves ao longo do ano de 2017.