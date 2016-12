«Guitarras e Património» no Castelo de Alcoutim

No próximo dia 6 de janeiro, pelas 19h00, o Núcleo Museológico do Castelo de Alcoutim recebe o espetáculo «Guitarras e Património». Trata-se de uma iniciativa da Academia de Música de Lagos integrada no programa cultural «365 Algarve», da Região de Turismo do Algarve, que conta com o apoio do Município de Alcoutim.

O espetáculo contará com a participação de Paulo Galvão, na Guitarra Clássica, que irá apresentar o que considera ser “um passeio novecentista por diferentes universos introspetivos, onde os afetos se exprimem com elegância no timbre da guitarra”.

Natural de Portimão, Paulo Galvão Iniciou a sua aprendizagem musical com Luís Robert na Escola de Música do Grupo Coral de Lagos, tendo posteriormente prosseguido estudos no Conservatório Nacional, em Lisboa, onde concluiu o curso de Guitarra em 1992, na classe do Prof. Manuel Morais. Com o mesmo Mestre, terminou, em 1996, uma especialização em Instrumentos Antigos: alaúde renascentista e guitarra barroca. Paralelamente, desenvolveu a sua formação frequentando workshops e master classes com Jakob Lindberg, Alberto Ponce, Hopkinson Smith, Javier Hinojosa, Piñeiro Nagy e Lopes e Silva. Estudou ainda composição com Jorge Peixinho e harmonia com Manuel Morais.

O músico iniciou a sua atividade pedagógica em 1992, na Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, tendo posteriormente lecionado no Conservatório de Loures, na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo e na Escola de Música Crescendo. Desde 1998 é professor de Guitarra na Academia de Música de Lagos. Nessa escola fundou os projetos pedagógicos “1001 cordas” e “Guitar Kids”, que atualmente dirige e para os quais escreveu dezenas de arranjos e composições originais.

Paulo Galvão tem realizado, ao longo dos anos, um vasto número de atuações, tanto a solo como integrado em diversas formações de música de câmara, e conta já uma vasta discografia.

Embarque nesta viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam histórias sobre cultura e música. A entrada é gratuita.