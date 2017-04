Guerra Civil de Espanha discutida em seminário da UAlg

Por ocasião dos 80 anos da Guerra Civil de Espanha, a Universidade do Algarve criou um seminário destinado aos estudantes de língua e cultura espanhola e ao público, que a autarquia de Olhão, o Sindicato de Professores da Zona Sul e a Associação de Professores de História trazem agora à Biblioteca Municipal Mariano Gago, no sábado, dia 22 de abril, das 10h00 às 17h00. O seminário

«A Guerra aqui ao lado» privilegiará o tratamento literário, jornalístico e cinematográfico do conflito no contexto ibérico, implicando tópicos culturais e políticos como a propaganda, a censura e a construção da memória histórica. São oradores Olivia Novoa Fernández, António Lopes, Carina Infante do Carmo e Fernanda Candeias. Este conflito deflagrou após um fracassado golpe de Estado. Durou de 17 de julho de 1936 a 1 de abril de 1939, com a instauração de um regime de caráter fascista, pelo general Francisco Franco. A entrada é livre.