Gil Silva é o novo diretor do Teatro Municipal de Faro

No seguimento da tomada de posse do novo executivo do município de Faro, no passado dia 11 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, deu ontem, terça-feira, 24 de outubro, posse ao novo Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, Serviços Municipalizados.

O novo Conselho de Administração mantém como presidente, Paulo Santos, Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro e vereador com o pelouro da Cultura e integra como vogais a vereadora Sophie Matias, arquiteta que esteve na génese do projeto do Teatro das Figuras e o vereador Adriano Guerra, responsável máximo pela área financeira.

A Direção do Teatro das Figuras é assumida por Gil Silva, colaborador do Teatro das Figuras desde a sua abertura em 2005 e que desde 2013 era responsável pelas áreas da Programação e Produção deste equipamento cultural.

Gil Silva, nasceu em Vila Real em 1974 e reside desde 2003 em Faro. Licenciou-se em Economia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro frequentou o mestrado de Práticas Culturais para Municípios na Universidade Nova de Lisboa e possuir o Curso de Gestão e Produção de Artes do espetáculo dado pelo Forum Dança.

A trabalhar profissionalmente no Teatro Municipal de Faro desde a sua fundação em 2005, já desempenhou diversos cargos no mesmo Frente de Casa, Produtor, Programador, Diretor interino. Membro fundador da Arquente – Associação Cultural, possui experiência enquanto ator/performer tendo trabalhado com nomes como João Garcia Miguel, Miguel Pereira, Inéz Boza, Francisco Campos, André Murraças, Susana Vidal, Helena Flor, entre outros. Possui ainda experiência enquanto encenador, tendo encenado as peças Iremos a Montecarlo, Phatom Limb e Scroll.