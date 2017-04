Frederico Lourenço fala sobre «Bíblia, História e Filosofia» no Museu de Portimão

Albufeira é o destino escolhido para acolher o 14.º Campeonato Mundial de Kempo, que irá juntar cerca de mil atletas e mais de dois mil acompanhantes, que permanecerão no...

A manhã do dia 11 de abril ficou marcada pela disputa das Finais da Festa do Basquetebol nos diversos escalões, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, da Escola Básica e...