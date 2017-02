Fotógrafo do National Geographic Portugal expõe em Olhão

Até 25 de fevereiro o fotógrafo Nuno Sá dá a conhecer ao público olhanense os seus trabalhos, através da mostra «Oásis», patente na Galeria da Biblioteca Municipal José Mariano Gago, de terça a sábado, das 10h30 às 17h00.

A iniciativa é da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Escolar António Macheira, do Agrupamento de Escolas João da Rosa, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura da Região Autónoma dos Açores.

A exposição «Oásis» é uma pequena amostra de momentos captados na imensidão do mar que rodeia o arquipélago dos Açores.

Retrata algumas espécies bem conhecidas pelos seus habitantes e amantes da natureza que anualmente procuram estas ilhas, bem como acontecimentos únicos e de rara beleza que o autor teve o privilégio de testemunhar.

Muitas destas imagens são fruto de incontáveis horas no mar. No entanto, os segredos dos mares dos Açores “são tantos e tão profundos que o objetivo de o revelar e dar a conhecer se torna uma tarefa inalcançável”, confessa o artista.

Nuno Sá, fotógrafo profissional desde 2004, especializou-se em fotografia de vida selvagem de temas marinhos. Conta com 6 livros editados e é colaborador regular de várias revistas nacionais e internacionais, entre elas a National Geographic Portugal.

Conta com trabalhos expostos em alguns dos maiores museus de história natural do mundo, tais como o London Natural History Museum e o Smithsonian National Museum of Natural History, em Washington.

Ao longo da sua carreira, granjeou já cerca de uma dezena de distinções em alguns dos principais concursos internacionais de fotografia de natureza, sendo o mais premiado fotógrafo de natureza a nível nacional. Entre outros, destacam-se duas imagens premiadas no Wildlife Photographer of the Year, o maior e mais prestigiante concurso de fotografia de vida selvagem a nível mundial, onde se mantém como único português premiado. Nuno Sá é membro da equipa europeia de elite de fotógrafos de natureza, Wild Wonders of Europe, o maior projeto de fotografia de natureza a nível mundial, com um público esperado de mais de 100 milhões de pessoas, apoiado pela National Geographic Society.