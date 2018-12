Fortaleza de Sagres será «Lugar Internacional de Cultura e Paz»

O Observatório Internacional de Direitos Humanos (OIDH) vai atribuir à Fortaleza de Sagres o título honorífico de LUGAR INTERNACIONAL DE CULTURA E PAZ, em cerimónia pública a decorrer no próximo dia 10 de dezembro, no auditório da Fortaleza de Sagres, pelas 14h30m.

A atribuição insere-se num cordão mundial de solidariedade, na esfera da cidadania global a favor da Paz, e no reconhecimento pelo OIDH de alguns monumentos notáveis, hoje espaços de Cultura e de Paz que transmitem a tranquilidade, o bem-estar e o conhecimento a todos os que os visitam, promovendo os valores da interculturalidade, da igualdade e da paz.

A cerimónia é também uma celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e contará com a presença da Drª Maria Luisa Francisco, assessora do OIHD, da Professora Drª Alexandra Rodrigues Gonçalves, Diretora Regional de Cultura do Algarve, e de um representante do executivo da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

O Observatório Internacional de Direitos Humanos, com sede mundial em Portugal, é uma organização sem fins lucrativos, livre e independente, que através dos seus diversos núcleos promove e participa em diferentes ações nacionais e internacionais, tendo como principio fundamental a dignidade da pessoa humana como valor inalienável, e como objetivo primordial a defesa incessante dos princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem.