Folkfaro 2017, o maior festival de folclore do sul arranca hoje

Está de volta o maior festival de folclore do Sul de Portugal. O FOLKFARO promete inundar a cidade de Faro e muitas outras localidades algarvias, com o colorido das músicas e danças do mundo, de 19 a 27 de Agosto. Trata-se de uma organização anual do Grupo Folclórico de Faro, que conta com o apoio principal do Município de Faro e que vai já na sua 15ª edição. Estarão representadas as músicas, danças e trajes de povos de diferentes continentes, através de grupos provenientes de sete nações. Mais de trezentos participantes, entre bailadores e músicos, irão mostrar a riqueza das tradições populares das suas terras.

«Povos, Culturas e Tradições!…» é o lema da edição deste ano. Os grupos participantes foram selecionados entre mais de uma centena de propostas recebidas pela organização, estando confirmadas as presenças de seis países, a saber:

• BULGÁRIA – Folk Ensemble Madara (Shumen)

• CAZAQUISTÃO – Ensembles Murager e Inju Marzhan (Atyrau)

• COSTA RICA – Grupo Folklórico Costa Rica (Asserri)

• ITÁLIA – Gruppo Gergent (Sicília)

• MÉXICO – Ballet Folklórico de Orizaba (Orizaba)

• POLÓNIA – Ensemble Warszawianka (Varsóvia)

Para além dos grupos internacionais, também as tradições portuguesas estarão bem representadas por prestigiados grupos folclóricos de diversas regiões de Portugal:

• Grupo Tradicional «Os Casaleiros» – Azambuja

• Rancho Folclórico Rosas do Lena – Batalha

• Grupo Folclórico de São Torcato – Guimarães

• Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão – Cortelha (Loulé)

• Rancho Folclórico da C.P. da Conceição de Faro

• Grupo Folclórico de Faro (organizador) – Adulto, Infantil e Cancioneiro.

Gala no Teatro das Figuras com todos os Grupos Internacionais

A Gala de Abertura no Teatro das Figuras, tem lugar hoje, sábado 19 de agosto, às 21h30, com todos os países participantes, marcará o arranque de nove intensos dias, repletos de espetáculos e inúmeras atividades, naquele que é um dos acontecimentos mais aguardados no verão cultural de Faro.

Esta Gala contará com as participações especiais da CDA – Companhia de Dança do Algarve e da cantora Sandra Cristo, a apresentação do grupo anfitrião e a estreia de todos os seis grupos internacionais convidados.

Espetáculos diários no Palco Principal do Passeio da Doca

Os espetáculos diários regressam este ano ao Palco do Passeio da Docas, entre 20 e 27 de Agosto, em simultâneo com a Feira dos Doces, Frutos Secos e Bebidas Regionais.

Em cada uma dessas noites, atuarão sucessivamente os diversos grupos estrangeiros, como também diversas participações especiais: Clube de Danças João de Deus, Associação S. Brás Bailando, Grupo «Amar Guitarra» e Fado com Cátia Alhandra acompanhada por José Alegre e Rafael Pacheco.

O FOLKFARO é o único festival do sul de Portugal com a certificação internacional do CIOFF-Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, uma organização não-governamental (ONG) com relações formais de consulta com a UNESCO, criada em 1970 com o objetivo de salvaguardar a promoção e difusão da cultura tradicional e do folclore. Está atualmente representado em mais de 70 países e reúne mais de 250 festivais internacionais em todo o mundo.

Programa Descentralizado e Inclusivo

O FolkFaro apresenta ainda diversos espetáculos nas freguesias de Faro e nos concelhos de Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel, Albufeira, Tavira e Silves, num total de 15 localidades.

As Animações de Rua, na baixa e no Mercado Municipal, assim como os desfiles dos grupos da Pontinha ao Passeio da Doca, e as animações musicais na Tertúlia Algarvia irão trazer um ambiente de alegria e a festa à cidade.

Os Programas Especiais para crianças na Biblioteca e no Refúgio Aboim Ascensão, os programas para idosos em diversas instituições e um programa especial para os reclusos no Estabelecimento Prisional reforçam a componente social do festival.

Os Ateliers de Dança na Escola EB 2,3 Santo António irão permitir, aos mais curiosos, aprender e praticar um pouco das danças do mundo através dos grupos que nos visitam.

A Celebração Ecuménica na Igreja da Sé, no último dia, com uma mensagem de paz e união entre os povos, constitui também motivo de interesse deste festival.

O Voluntariado e a inserção do festival na comunidade são aspetos fundamentais do FolkFaro. Os voluntários asseguraram o bom funcionamento de diferentes áreas do festival: Comissão Organizadora, Alojamento, Cozinha e Refeitório, Transportes, Folk-Bar, Folk-Shop, Portaria, Secretariado, Apoio de Palco ou ainda acompanhando os Grupos como Guias.

O FOLKFARO é, assim, um dos eventos anuais mais aguardados do calendário de animação cultural e turística do Algarve.