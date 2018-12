Filipe Cabeçadas vai à ETIC_Algarve

O estúdio da ETIC_Algarve recebe, no próximo dia 18 de dezembro, às 17h00, Filipe Cabeçadas, naquela que será a quarta edição das sessões «Live InSight», iniciativa que tem como objetivo divulgar a arte algarvia. Anteriormente, a iniciativa deu palco a Lum, Perigo Público e Sickonce, e Daniel Kemish.

O artista convidade para esta edição vai apresentar alguns temas do seu mais recente projeto «20.1», inspirado por «paisagens sonoras do rock independente e pelas estéticas atuais do rock contemporâneo». Neste projeto o artista explora valores e causas que defende, reflexões, fantasmas a enfrentar e afirma que «todas as músicas possuem uma personalidade diferente».

Num ambiente íntimo e descontraído, Filipe Cabeçadas dar-se-á a conhecer aos presentes, afirmando que «não pretendo aprovação ou reconhecimento, mas procurar a verdade em si através do processo de criação musical».

O concerto terá lugar no estúdio da ETIC_Algarve e envolverá as turmas de Fotografia, Vídeo, Música, responsáveis pela captação de imagens, gravação de vídeo e som.

Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve, garante que «com o Live Insight pretendemos não só valorizar a arte e cultura da região algarvia, mas também contribuir para o seu desenvolvimento e divulgação, através do apoio constante aos mais diversos eventos culturais existentes ao longo de todo o ano no Algarve».

A entrada é gratuita, mas, no entanto, as vagas serão limitadas. Para garantir o seu lugar basta realizar a inscrição através deste formulário.

Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas diretamente na ETIC_Algarve, no 1º piso do Mercado Municipal de Faro, pelos telefones (289 823 359 ou 960 309 550), ou ainda através da página de Facebook. Já sobre Filipe Cabeçadas, pode consultar o seu site oficial.