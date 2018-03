Festival «T» arranca hoje em Albufeira

O 11º «T» – Festival Internacional de Teatro de Albufeira arranca hoje sexta-feira, 23 de março, às 21h30, com uma comédia romântica que não deverá ser esquecida tão cedo. «Enfim, nós» conta com Marta Fernandes e Rúben Silva nos papéis principais, numa encenação de Cláudio Torres Gonzaga que também assina o texto juntamente com Bruno Mazzeo.

No sábado, dia 24 às mesma hora, a proposta é «Afinidades – Notas para uma decomposição do dispositivo conjugal» pela inImpetus Companhia de Teatro, numa encenação de Mário Trigo, com interpretações Bárbara Rosa, Miguel Coutinho, Pedro Jesus, Sílvia Moura e Tiago Becker e direção técnica de João Pitarma.

No domingo, às 11h30, chega a proposta para os mais novos. «De cá para lá – teatro para bebés» da Companhia PLage, com Paulo Lage, Cheila Lima, Christophe Santos e a bailarina Carolina Branco.

Na segunda-feira, dia 26, às 14h30, primeiro dia de Férias de Páscoa, é um excelente dia para levar os mais novos ao teatro, para um momento de beleza e ternura divertida com «Reverso» pela companhia Produções Acidentais. Partindo de poemas inéditos de Alexandre Dale, autor duas vezes galardoado com o Prémio Literário Cidade de Almada, Luzia Paramés e Sandro Esperança construíram este espetáculo particularmente dirigido à infância, interpretado pela atriz Sara Castanheira e pelo músico e ator João DaCosta.

Às 21h30, sobe ao palco a realidade das prisões brasileiras com «Cárcere», peça que elenca Vinícius Piedade e que tem vindo a levantar as plateias no Brasil, Nova Iorque e em diversas cícades europeias.

E na terça-feira, 27 de março, Dia Mundial do Teatro, haverá «Simetria» da companhia organizadora do Festival, a CTC – Companhia de Teatro Contemporâneo, sobre Vicente de Santo António e Madalena de Nagasaki.

«Simetria» conta no seu elenco com Roberto Leandro, Cátia Cassapo e Cheila Correia, e ainda com as participações especiais de Paulo Moreira. Paulo Chagas, Fernando Simões, Carlos Carlos Miguel Canão e Coro VOXX do Conservatório de Albufeira, com o apoio do maestro Paulo Sopa e as vozes de António Correia, Catarina Correia, Rosa Bentes, Sílvia Correia, Luís Pica, Cristina Lamy e Delfina Rosa Santos. A entrada é grátis, sujeita a levantamento prévio de bilhete.

Nos restantes dias, o bilhete é sempre de três euros e pode ser levantado no dia do próprio espetáculo entre as 19h30 e as 21h15 quanto às sessões da noite. Neste Dia Mundial do Teatro serão reconhecidos os agentes culturais ligados á criação teatral no Algarve, através do Prémios Vicente de Teatro, nas categorias de Dramaturgia, Encenação, Interpretação e Melhor Espetáculo, a partir da escolha de um júri com créditos firmados no âmbito do Teatro. O Festival «T» conta com o apoio do Município de Albufeira e Programa 365 Algarve.