Festival MED nomeado nos «Iberian Festival Awards»

O Observatório Internacional de Direitos Humanos (OIDH) vai atribuir à Fortaleza de Sagres o título honorífico de LUGAR INTERNACIONAL DE CULTURA E PAZ, em cerimónia pública a decorrer no...

Sérgio Godinho está de regresso ao Cine-Teatro Louletano. Um regresso motivado por um desafio lançado pela programação artística do Teatro – a realização de uma apresentação inédita com a...

O Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa) encerra o seu ciclo de programação Outubro-Dezembro, que antecede a 5a edição dos encontros do DeVIR, com um concerto a solo...