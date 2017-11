Festival LUZA divulga lista de artistas e obras

O LUZA é um novo festival será realizado entre os dias 24 e 26 de novembro, em Loulé. Assume-se como um projeto independente e tem como objetivo inserir Portugal no roteiro dos festivais internacionais de iluminação artística.

A ByBeau e a Eventor’s Lab são as produtoras deste evento, que conta ainda com o município de Loulé como co-organizador. O projeto faz parte do programa «365 Algarve» e tem como parceiros o Conrad Hotel, A Eurologistix e a Climar.

Todas as instalações serão de acesso gratuito e o público poderá percorrer as ruelas, monumentos e construções da cidade para uma experiência inesquecível e iluminada. Além disso, o comércio da cidade estará aberto durante o evento, o que tornará a experiência ainda mais enriquecedora para os visitantes.

O LUZA Festival receberá artistas nacionais e internacionais, oriundos de países como: Portugal, Espanha, Escócia, França, Japão, Polónia, Reino Unido e Alemanha.

Entre as atividades artísticas, no dia 25 de novembro será realizada a conferência «Working with Light». Na ocasião, artistas reconhecidos serão convidados para um debate e uma reflexão sobre o tema e e sua importância.

A Torch Light Parade será um outro grande momento do festival, que para além de seu caráter artístico, estará a apoiar a Casa da Primeira Infância, uma instituição de acolhimento de crianças em condições de perigo e abandono.

Serão disponibilizadas 2 mil tochas que acesas, formarão um desenho a ser revelado apenas no final da intervenção.

Para participar desta atividade, o público poderá doar no mínimo 1 euro, que será revertido para a instituição.

Os participantes serão os atores diretos desta instalação interativa e solidária que fará um percurso entre a Mãe Soberana e o terreno da feira.

Assim, as obras que serão apresentadas e seus respetivos autores:

Light from Above – Projeto coletivo do ByBeau e Leds Control (Portugal, Escócia e Espanha)

Meet Dimple – Um projeto de Beau McClellan (Portugal)

Sand Art – Um projeto de Felipe Mejías (Espanha)

ReAnimation – Um projeto de Foundry (Reino Unido)

Decisions – Projeto Coletivo de ByBeau, Leds Control e Itaru Yasuda (Portugal, Escócia, Espanha e Japão)

Diffusion – Video Mapping – Um projeto Grandpa’s Lab (Portugal)

Encontros Imediatos – Um projeto Boris Chimp 504’s (Portugal)

Circular – Um projeto WhideVoid (Alemanha)

Moïra – Um projeto Atsara (França)

Trinity – Um projeto de musson+retallick (Reino Unido)

Frontear – Um projeto de Plex Noir (Alemanha)

Programa

24 de Novembro

18h30 – Abertura oficial do LUZA

18h30 – «Torch Light Parade» (para adquirir as tochas e fazer parte do desfile, encontro na Mãe Soberana)

19h00 (a cada 45 minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h00 – Apresentação da Árvore de Natal de Loulé na Cerca do Convento do Espírito Santo

00h30 – Encerramento do 1° dia do LUZA

25 de Novembro

10h00 – Abertura das obras de interior, Convento de Santo António e Cine-Teatro Louletano

15h00 – 17h30 – Conferência “Working with Light” no Cine-Teatro Louletano

18h30 – Abertura das restantes instalações

19h00 (a cada 45 minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h30 – Encerramento do 2° dia do LUZA

26 de Novembro

10h00 – Abertura das obras de interior, Convento de Santo António e Cine-Teatro Louletano

18h30 – Abertura das restantes instalações

19h00 (a cada 45 minutos) – Video Mapping na Fachada do Mercado Municipal

19h30/21h00/22h30 – Sand art na Igreja São Francisco

00h00 – Encerramento do LUZA Festival