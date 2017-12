Festival de humor Solrir regressa a Albufeira para o reveillon 2017/18

Este vai ser mais um ano, o quinto consecutivo, em que o Solrir – o melhor Festival de humor do Mundo – passa pelo palco do Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, em Albufeira, para quatro noites que prometem arrancar muitas gargalhadas a centenas de fãs que escolhem despedir-se de 2017 e celebrar os primeiros dias de 2018 de forma divertida.

O programa arranca no dia 29 de dezembro com o show de Eduardo Madeira com a participação especial de Joana Machado e Joel Ricardo Santos.

No dia 30, o palco está reservado aos humoristas Fernando Rocha, Luís Brito Rocha e Bira Doser.

Depois da despedida de 2017 o Solrir recebe o incontornável Herman José e uma resma de duas gajas: Ana Arrebentinha e Sofia Bernardo.

O Solrir encerra no dia 2 de janeiro com a boa disposição e a irreverência de Nilton, que irá partilhar o palco com Pedro Sousa, Pedro Durão e Gonçalo Nunes em Chica.

O Festival Solrir realiza-se desde 2006, em Albufeira desde 2013, tendo contado com mais de duas centenas de humoristas nacionais e internacionais e milhares de espetadores em cada uma das suas edições.

Os bilhetes estarão brevemente à venda nos locais habituais. Bilhete + 6 anos – 12€| Bilhete família dia (4 pessoas) – 42€| Bilhete 4 dias individual – 42€| Bilhete estudante, habitante de Albufeira e + 65 anos – 11€.

Mais informações em: [email protected] e no facebook.

O Solrir é uma iniciativa da Press Hapiness em colaboração com o Município de Albufeira e conta com o apoio do Turismo do Algarve, Nau Hotel & Resort e Adega do Cantor. A RFM é o Media Partner.