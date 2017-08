Feira do Livro e do Artesanato anima Quarteira

Numa altura do ano em que são muitos os turistas que se encontram de férias no Algarve, o Calçadão de Quarteira volta a ser palco de mais uma Feira do Livro e do Artesanato, entre os dias 4 e 13 de agosto. Aliando expositores em representação das mais importantes editoras e livreiros com o que de melhor há para oferecer em termos de artesanato nacional, esta iniciativa pretende proporcionar atividades culturais a todos aqueles que se encontram na região e, simultaneamente, estimular a leitura durante o período de férias.

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen promove neste certame um programa para o Espaço de Animação Infanto-Juvenil, com a leitura de histórias: «As preocupações do Billy» de Anthony Browne (dia 4); «Posso juntar-me ao clube?» de John Kelly (dia 5); «Quem dá um abraço ao Martim?» de David Melling (dia 6); «O último livro antes de dormir» de Nicola O´Byrne (dia 7); «Abre com muito cuidado» de Nicola O´Byrne (dia 8); «Uma última carta» de Antonis Papatheodoulou (dia 9); «Os extraterrestres são doidos por cuecas» de Ben Cort e Claire Freedman (dia 10); «Monstra» de Elsa Serra (dia 11); «Ainda gostas de mim?» de Jane Chapman (dia 12) e «Nabo Gigante» de Alexis Tolstoi e Niamh Sharkey (dia 13).

A feira realiza-se no seguinte horário: das 20h00 às 00h00 (domingo a quinta-feira) e das 20h00 às 01h00 (sextas e sábados). A entrada é livre.