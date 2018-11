Faro recebe exposição «Memórias do tempo e do património construído»

A Sala dos Atos da Igreja da Sé, em Faro, vai receber a exposição «Memórias do tempo e do património construído» com fotografias do arquiteto António Menéres. A inauguração irá decorrer no próximo dia 29 de novembro, pelas 18h30.

A exposição reúne um conjunto de fotos que foram recolhidas no âmbito do famoso «Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal», iniciativa lançada pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos e concluída em 1961, com o grande impulso do arquiteto Keil do Amaral.

Passados mais de 55 anos deste «inquérito», o mesmo é reconhecido como um momento marcante da arquitetura portuguesa, tendo influenciado novas gerações de arquitetos.

A obra foi fundamental para mapear o território arquitetónico e as suas marcas ao longo das diferentes regiões, bem como a harmonia que o mesmo constituía na sua relação com a paisagem e as pessoas.

A exposição acontece no seguimento da realização do 15.º Congresso dos Arquitetos, organizado pela Ordem dos Arquitetos Portugueses sob o lema «O Património Arquitetónico e Paisagístico», e que decorre no município algarvio de Lagoa.

Diplomado em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1962, António Menéres foi um dos jovens arquitetos envolvidos no levantamento fotográfico exaustivo conhecido por «Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa», organizado pelo Sindicato de então com algum apoio oficial, e que conduziu à edição do livro «Arquitectura Popular em Portugal».

O arquiteto trabalhou com Fernando Távora e João Andersen, arquitetos professores, sendo autor de inúmeros projetos situados especialmente no Porto e na região Norte, mas também com algumas intervenções no resto do país.

António Menéres foi docente na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, até à sua aposentação, e continua a fazer, com regularidade, trabalho de pesquisa e respetiva divulgação no âmbito do património arquitetónico.

A exposição pode ser visitada até 16 fevereiro nos seguintes horários:

Segunda a sexta: 10h00 às 18h30 horas (última entrada às 18h00) – novembro e fevereiro.

Segunda a sexta: 10h00 às 18h00 (última entrada às 17h30)- dezembro e janeiro.

Sábados: 09h30 às 13h00 (última entrada às 12h30).