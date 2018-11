Faro já tem espaço para lembrar nascimento da imprensa em Portugal

Foi uma tarde que ficará na memória de todos os que entraram pela primeira vez na antiga capela do Paço Episcopal, no sábado, 3 de novembro, para a inauguração da Exposição para a Difusão do Conhecimento – Núcleo Histórico da Imprensa de Gutenberg e do Pentateuco de Faro.

O espaço museológico nasceu com o objetivo de assinalar a impressão do primeiro livro em Portugal, nas oficinas do tipógrafo judaico Samuel Gacon, em 1487. Passados 531 anos, a efeméride está assinalada de forma palpável, segundo fez questão de sublinhar Guilherme d’Oliveira Martins, o convidado de honra da ocasião. «É essencial para a cidade de Faro e para o país, pois estamos a falar das origens da imprensa em Portugal, que não surgem por acaso no Algarve. Aliás, espero que num futuro próximo chamemos mais uma vez a atenção para a extraordinária riqueza cultural que esta região tem, e que decorre do facto de ser uma encruzilhada de influências diversas», considerou o atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian ao «barlavento».

«O Algarve deve aproveitar mais, nos próximos tempos, essa riqueza cultural. Não podemos esquecer que é repositório de uma das escritas mais antigas que ainda está por decifrar, a escrita do Sudoeste. E é com especial orgulho, que eu, tendo sido coordenador em Estrasburgo da Convenção do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, a vi assinada aqui em Faro», a 27 de outubro de 2005, tendo entrado em vigor a 11 de julho de 2011. Questionado sobre a intenção de Faro se assumir como Capital Europeia da Cultura em 2027, o ex-ministro considerou a ambição «perfeitamente possível. É um trabalho que terá de ser feito com muito rigor e com muita determinação. Eu julgo que está ao alcance de todos os algarvios e de todos os portugueses reconhecer a importância da cultura do Algarve nessa oportunidade».

Por enquanto, o novo espaço arranca com um espólio limitado, cedido pela Fundação Portuguesa das Comunicações, mas, em breve, poderá ser alargado e enriquecido, até porque nas imediações há outros motivos de interesse que poderão vir a ser interligados entre si, segundo anunciou D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve.

«É nosso propósito abrir ao público o espaço de azulejaria» do salão nobre do Paço Episcopal, «em colaboração com o cabido da Sé e prosseguir o aprofundamento do projeto de recuperação da zona onde esteve instalada a tipografia União, bem como o seu recheio tipográfico, em vista a ulterior abertura ao público, enquanto futuro Museu da Imprensa», disse o prelado.

A tipografia, instalada em 1909 pela Diocese do Algarve, funcionou num edifício contíguo e não será difícil abrir um corredor de ligação. Além do parque gráfico original e de todos apetrechos que marcaram uma época, ainda guarda um espólio documental, sobretudo ligado ao jornal «Folha de Domingo», e, em última análise, à história da imprensa regional algarvia.

Mais fácil será abrir a porta situada na nave superior da antiga capela dos bispos algarvios, que dá acesso direto ao salão nobre do Paço Episcopal, até agora reservado e pouco conhecido do público. No interior, há um conjunto de azulejos do século XVIII, de estilo barroco e rococó, algumas esculturas dos séculos XVII e XVIII e ainda um conjunto de telas que retratam alguns dos anteriores Bispos do Algarve, em excelente estado de conservação e de grande interesse patrimonial.

Durante a inauguração foi também apresentada a última edição da «Sul, Sol e Sal», a «História das Artes Gráficas e da Imprensa em Portugal», obra em quatro volumes que compila cerca de 20 anos de trabalho do investigador, designer e professor universitário portimonense José Pacheco. Pensada para esta ocasião, a obra mereceu uma detalhada dissertação e rasgados elogios por Manuel Cadafaz de Matos, da Academia Portuguesa da História.

Manuel Brito, responsável pela «Sul, Sol e Sal», explicou ao «barlavento» que «se trata de uma obra incontornável para os estudiosos e interessados nestas matérias e será um livro de referência, pelo menos para os próximos 50 anos».

O novo espaço expositivo, no número 16 da antiga Rua do Aljube, atual Rua do Município, surge da vontade de quatro parceiros. O principal é a Diocese do Algarve, que abre a antiga capela episcopal, a Fundação Portuguesa das Comunicações que cede, a título de empréstimo, uma parte do espólio, e por fim, a editora algarvia «Sul, Sol e Sal» e o Círculo Cultural Teixeira Gomes, que em conjunto asseguram a dinamização e abertura ao público.

Por fim, D. Manuel Quintas registou «com agrado» o facto da parceria se ter concretizado «um projeto que se enquadra muito bem» naquele lugar, praticamente sem uso desde meados da década de 1960.

«E se é verdade, segundo dizem os entendidos, que o património religioso constitui cerca de 80 por cento do património cultural do nosso país, gostaríamos de aprofundar e de alargar ainda mais a missão, daqueles que como nós, têm em promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho das nossas gentes algarvias, que de modo eloquente e sábio souberam conjugar a fé, a arte e a cultura num mosaico de manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente».

A exposição poderá ser visitada de terça-feira a domingo das 10h00 às 17h30. A entrada individual custa 2,50 euros (2 euros para estudantes e seniores e grátis para crianças até aos 12 anos).