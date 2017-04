Faro homenageia o poeta António Ramos Rosa com concerto, percurso literário e tertúlia

A Biblioteca Municipal de Faro e o Teatro das Figuras vão promovera primeira edição do evento «Primavera Literária», que decorrerá de 21 a 23 do corrente mês, em homenagem ao seu patrono, o poeta António Ramos Rosa.

O evento, que surge integrado no programa «365 Algarve», abrirá, no dia 21, pelas 23 horas, na cafetaria do Teatro das Figuras, com uma sessão de Poetry Slam (Choque poético), dinamizada por membros da Plataforma PortugalSlam. Cada participante deve dizer poemas de sua autoria, estando os mesmos a concurso.

No dia 22 de abril, às 15h00, terá início, no Arco a Vila, o percurso literário António Ramos Rosa, um trajeto em que somos convidados a refazer os passos do poeta pela cidade de Faro, que viu o poeta nascer e passar alguns momentos marcantes da sua vida. Este percurso será guiado por alguns convidados que conheceram Ramos Rosa e que com ele conviveram, nomeadamente o poeta, crítico literário e encenador Gastão Cruz.

Presente estará igualmente o historiador Teodemiro Neto para nos falar da importância do Café Aliança enquanto espaço de tertúlia e de intervenção social e política durante o tempo de António Ramos Rosa. O percurso será entrecortado por momentos da sua poesia e por uma performance alusiva à vida do poeta farense desparecido em 2013.

A última estação do percurso estará instalada na Biblioteca Municipal, onde se encontrará patente uma mostra biobibliográfica com algum espólio e fotografias de Ramos Rosa e que contará com as presenças do vice-reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Pedro Ferré e de Augusto Miranda, homem da cultura e antigo vereador na Câmara de Faro, que darão a conhecer alguns detalhes da atribuição do grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Algarve a Ramos Rosa (2003) e o processo de atribuição do nome do poeta para patrono da Biblioteca Municipal de Faro.

Primavera Literária culminará no dia 23, pelas 17 horas com uma tertúlia, que contará com a moderação de Pedro Mexia e a participação de João Minhoto Marques, professor de Literatura Portuguesa Contemporânea na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg, que apresentará a obra de António Ramos Rosa e do poeta Gastão Cruz. Após um recital de poesia levado a efeito pelo ator Pedro Lamares, realiza-se um beberete para assinalar o 16º aniversário da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.