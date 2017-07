Faro e Guia acolhem pré-estreia de «Valerian e a cidade dos mil planetas»

O novo filme de Luc Besson, o lendário realizador de «Léon, o Profissional» (1994), «O Quinto Elemento» (1997) e «Lucy» (2014), tem pré-estreia marcada para quarta-feira, dia 24 de julho, às 21h30, em Faro (Cinema NOS Fórum Algarve) e na Guia (Cineplace Algarve Shopping). «Valerian e a cidade dos mil planetas» tem por base uma série de banda desenhada dos anos 1960, que já inspirou filmes como o «Star Wars» e «Avatar». Este é um dos títulos mais aguardados do ano, e portanto, terá uma sessão especial de pré-estreia direcionada aos cinéfilos mais impacientes. Escrita pelos franceses Pierre Christin, ilustrada por Jean-Claude Mézières, a icónica série «Valerian e Laureline» ajudou a criar o género de ficção-científica na sétima arte. A primeira edição data de 1967, porém os livros foram publicados ao longo de 43 anos, com 10 milhões de cópias vendidas em 21 idiomas. Esta será uma sessão em 3D com o preço único de 8,45 euros, que dá direito pipocas de oferta.