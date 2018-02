Fadista Carla Pires dá concerto na Casa do Povo de Santo Estêvão

A fadista Carla Pires prossegue a tour de apresentação do seu terceiro álbum «Aqui», com um concerto na Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE), Tavira, na sexta feira, dia 2 de Fevereiro, às 21h30.

A cantora tem já um historial impressionante e um percurso singular no estrangeiro, com 400 concertos realizados em 22 países da Europa, África, Ásia e América Latina, com atuações em inúmeros festivais e salas emblemáticas e de prestígio.

Destaque para a tournée de 14 concertos no Japão, entre 28 de Outubro e 14 de novembro de 2017, onde as melhores salas das principais cidades esgotaram para receber a fadista, totalizando uma assistência de 30 mil pessoas.

Também já pisou alguns dos mais prestigiados teatros do mundo e salas mais cobiçadas como Ópera de Graz-Áustria, Ópera de Gent, Cirque d’ Hiver-Paris, Théâtre de la Ville-Paris, Södra Theatern – Estocolmo, Teatro Solis-Montevideu.

Com uma presença notável em palco, Carla Pires tem um talento inato para conquistar o público. Os seus concertos são intensos, fruto de uma soberba interpretação e do empenho apaixonante dos excelentes músicos que a acompanham.

Neste concerto Carla Pires na CPSE conta com a cumplicidade de Bruno Mira na guitarra portuguesa e André Santos na guitarra clássica.

Mais informações podem ser solicitadas através do telefone 281 963 184.