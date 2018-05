Exposição «Do Mar à Serra, Somos o que Fomos» já pode ser visitada na Casa do Sal

A exposição de etnografia «Do Mar á Serra, Fomos o que Somos», foi ontem, quinta-feira, 10 de maio, inaugurada na Casa do Sal, em Castro Marim, no dia em que também se celebrava o Dia da Espiga. Esta é uma mostra focada na cultura regional, que ficará patente até ao final do mês de agosto.

Presentes estiveram o presidente e a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral e Filomena Sintra, e representantes de todas as entidades que contribuíram para a realização e o sucesso desta exposição, nomeadamente o Museu do Traje de São Brás de Alportel, o Museu Regional de Faro, a Associação Cultural Amendoeiras em Flor, a Associação Cultural Mito Algarvio, a Banda Musical Castromarinense, a Casa do Povo do Azinhal, a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, a Associação A Moira e a Câmara Municipal de Alcoutim.

«Tenho um carinho especial pela etnografia, desde cedo que fui um dos precursores de iniciativas de valorização dos nossos usos e costumes e é esse o caminho da aposta turística algarvia, mas são necessárias mais pessoas como a nossa vice-presidente, que fazem viver espaços como este», realçou o presidente da Câmara Municipal, Francisco Amaral.

A vice-presidente e vereadora da cultura, Filomena Sintra, distinguiu o facto de esta ser uma exposição original, criada e abraçada pela equipa da Câmara Municipal de Castro Marim, à qual agradeceu publicamente o empenho e a dedicação entregues a todo o processo, que se tornou possível graças à colaboração de um conjunto de entidades que dignificam e lutam pela valorização da cultura algarvia.

Pela exposição podem ver-se emblemáticas personagens, que refletem os modos de vida e os costumes dos algarvios, e também algumas personagens da cultura local, que recordam hábitos e tradições da memória dos castromarinenses. Nela encontramos, por exemplo, o aguadeiro, o cabreiro, a «mulher de casa» e, como não podia deixar de ser, o salineiro, figura central da cultura local.

«Do Mar à Serra, Fomos o que Somos» evoca ao revivalismo, mas pretende também transmitir, valorizar e preservar esta identidade cultural junto do público mais jovem. Foi também recriada uma taberna típica, onde pode conhecer e até mesmo experimentar os jogos e entretengas «de outros tempos».

Pretende-se, ao longo da exposição, desenvolver um conjunto de manifestações etnográficas e artísticas, versadas em cada uma das profissões e temáticas, vestindo-a sempre de novas dinâmicas ao longo destes 4 meses em que ficará patente ao público.

A exposição «Do Mar à Serra, Somos o que Fomos», é uma iniciativa promovida pelo Município de Castro Marim, em estreita parceria com o Museu do Traje de São Brás de Alportel e com o Museu Regional de Faro e foi confianciada pelo Programa Interreg Espanha-Portugal 2014-2020, apoiado pela União Europeia, cofinanciada a 75 por cento pelo FEDER, projeto 0131_FOURTOURS_5_E.

A Casa do Sal de Castro Marim está aberta todos os dias, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00.