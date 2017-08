Etniarte traz mercado étnico e músicas do mundo a Monte Gordo

A Avenida Marginal de Monte Gordo recebe, entre os dias 17 e 20 de agosto, a IV edição do Etniarte – Mercado Étnico & Músicas do Mundo.

Com entrada livre, o evento divulga e promove manifestações tradicionais populares como o artesanato, a gastronomia e, em particular, as músicas do mundo.

Ao longo de quatro dias, e sempre às 22h00, a vila turística de Monte Gordo irá receber espetáculos musicais onde se ouvirão os sons do mediterrâneo (Milo Ke Mandarini), a música tradicional do Brasil (Roda de Samba), as músicas do mundo Celta (Six Irish Man) ou os acordes tradicionais da música portuguesa (com Sara Gonçalves).

No que diz respeito ao artesanato, estarão presentes meia centena de artesãos provenientes de países como Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Tunísia, Marrocos e Argélia.

Através desta partilha, o Etniarte assume-se como um evento onde comerciantes de várias culturas e religiões convivem em harmonia e mostram ao público as suas artes e tradições.

O Etniarte pode ser visitado entre as 17h00 e as 24h00 e é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e da Ibérica – Eventos e Espetáculos.