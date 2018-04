Elisabete Maisão mostra «Paris Hoje» em Quarteira em estreia absoluta

Vai estar patente ao público na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, de 7 de abril a 19 de maio, a exposição de fotografia documental «Paris HOJE», da autoria de Elisabete Maisão.

Esta exposição resulta de uma encomenda de criação do festival encontros do DeVIR a Elisabete Maisão, para, nos últimos 10 dias do mês de março do corrente ano, recolher imagens que denunciem o modo como os refugiados da Síria, da Eritreia, do Afeganistão, do Paquistão e de outros países vivem hoje, em tendas de campismo nas ruas de Paris, depois do abandono forçado do Campo de refugiados de Calais.

«Paris HOJE» e «Refúgio e Segregação» (Lagos e Faro) são duas exposições que se complementam, por isso são apresentadas em simultâneo na programação da 4ª edição deste festival, que tem como tema a segregação.

A exposição, que inaugura dia 7 de abril, pelas 18h00, pode ser visitada das 9h30 às 13h30 e das 15h00 às18h00. A entrada é livre.