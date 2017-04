Discossauro abre Festival «Encontros do Devir»

O músico, artista de new media, produtor e DJ Miguel Neto é o convidado especial para a festa de abertura da terceira edição do Festival «Encontros do DeVIR – cidades utópicas, cidades possíveis», no sábado, 1 de abril, às 22h00, no Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa), em Faro. Mais conhecido por «Discossauro», em 2001 arranjou um part-time numa loja de música no Bairro Alto (Lisboa) e desde então tem vindo a colecionar discos de vinil de variados géneros musicais. A festa dá inicio ao programa que trará, à região, 39 olhares e 39 criações sobre o território. Vários criadores nacionais de renome estão a trabalhar em novas criações que serão apresentadas durante abril em Faro, Loulé, Quarteira e São Brás de Alportel. Em maio, haverá uma segunda vaga de espetáculos com artistas internacionais convidados. A festa tem entrada livre.