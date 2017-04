Diogo Piçarra e Sérgio Godinho juntam-se ao Sinónimos de Leitura 2017

As conversas à volta dos livros, da leitura, do teatro e da literatura regressam à Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em VRSA, de 19 a 29 de abril, com mais uma edição do ciclo «Sinónimos de Leitura».

Além de um vasto programa que inclui apresentações, lançamento de livros e revistas, sessões de conto e poesia diárias e conversas com autores, a iniciativa reserva igualmente espaço para uma feira do livro, teatro, momentos musicais (sessão de abertura) e oficinas.

Com um cartaz para todos os públicos, os Sinónimos de Leitura dão lugar às artes, com espetáculos de teatro, bem como um encontro com o músico Diogo Piçarra, que se apresentará numa versão mais intimista com o seu projeto «Diogo Piçarra em Pessoa» (20 abril).

O cantautor Sérgio Godinho irá também mostrar, em Vila Real de Santo António, uma das suas outras facetas e apresentar o livro «Coração Mais que Perfeito» (28 abril), enquanto Carlos Brito irá falar, na primeira pessoa, sobre a obra «Cadeia do Forte de Peniche: como foi vivida» (27 abril).

O programa contempla ainda uma oficina de narração oral, dinamizada pelo comediante «Serafim», que será o anfitrião de um serão de contos, no Centro Cultural António Aleixo (28 abril). O escritor Pedro Chagas Freitas irá também organizar uma oficina de escrita criativa.

Juntam-se ainda à programação o coletivo «Poetas do Guadiana»; Mário Sousa, que apresentará o estudo «As canções de Saramago», bem como Paula Amaro e José Cruz.