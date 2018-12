Dia da Cidade traz Banda da GNR a Portimão

A Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana apresenta na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, pelas 21h30, no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO), um concerto enquadrado nas comemorações oficiais do Dia da Cidade 2018, que este ano tem como mote a solidariedade.

Sob direção do Sargento Mor João Aires, o concerto, que já está com lotação esgotada, trará um repertório variado que incluirá as obras «Symphonic Overture» de James Barnes, «Uma noite sobre Monte Calvo» de Modest Mussorgsky, «Musico of the spheres» de Philip Sparke, «Danças eslavas n.º 1 e n.º 8» de Antonín Dvorak e «Panorama Lusíada» de José Silva Marques.

Será uma oportunidade para assistir a um momento artístico, cultural e lúdico, que irá decerto perdurar na memória dos ouvintes e participantes por muitos anos.

A Banda Sinfónica da GNR foi criada a 4 de Janeiro de 1838. Está atualmente na dependência da Unidade de Segurança e Honras de Estado, constituindo um dos órgãos que o Comandante-Geral tem à sua disposição para, no âmbito da atividade musical, concorrer com a sua acção no âmbito das atividades de representação a nível do Protocolo de Estado, cerimónias militares, culturais e recreativas, e de divulgação da GNR.

Pode consultar mais informações sobre o espetáculo no site do TEMPO, ou através dos contactos da bilheteira: 282 402 475 e 961 579 917.