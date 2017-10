Cristina Branco apresenta novo e premiado disco em Loulé

O sexto concerto do Ciclo Femina no Cine-teatro Louletano convida a cantora Cristina Branco a apresentar o seu novo álbum ao vivo, na noite de sábado, 28 de outubro, às 21h30.

«Menina» é o título do seu mais recente trabalho com temas originais de autores como Filho da Mãe e André Henriques (Linda Martini), Cachupa Psicadélica, Mário Laginha e António Lobo Antunes. Um disco de novas abordagens, de novos compositores de várias latitudes da música portuguesa como os já referidos, mas também como Peixe e Nuno Prata (Ornatos Violeta), Pedro da Silva Martins e Luís Martins (Deolinda), Jorge Cruz (Diabo na Cruz), Luís Severo (Cão da Morte), um fado tradicional (com texto de Amália), e textos de Ana Bacalhau (Deolinda) e Kalaf (Buraka Som Sistema).

«Menina» recebeu em março de 2017 o Prémio de Melhor Disco de 2016 pela Sociedade Portuguesa de Autores. Cristina Branco foi nomeada para os Globos de Ouro como Melhor Intérprete Individual em 2016 por este trabalho.

O concerto tem a duração de 60 minutos, destina-se a maiores de 8 anos e o bilhete tem um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo o Cartão de Amigo aplicável a este evento.

