Concluída a intervenção no altar da Igreja de São Pedro em Faro

Conforme comunicado em 22 de Dezembro de 2017 pelo vigário geral da Diocese do Algarve, Padre César Chantre, após uma ausência de 60 dias, a tela pintada representando a «Boca de Cena» que emoldura o Altar de Nossa Senhora da Vitória na Igreja de São Pedro, em Faro, voltou à sua origem e o resultado final está agora patente para apreciação de todos os paroquianos e visitantes deste monumento.

A tela encontrava-se em mau estado de conservação e impossibilitava a fruição do conjunto com o Altar de Nossa Senhora da Vitória, uma marca do estilo Rococó de autoria desconhecida mas com datação do Séc. XVIII.

Só com a intervenção partilhada das três entidades – Fábrica da Igreja de S. Pedro, Direção Regional de Cultura do Algarve e Fundação Millenium BCP – foi possível promover a salvaguarda, restauro e conservação deste bem patrimonial, que hoje está novamente disponível para a fruição da comunidade.

A intervenção teve como base a autenticidade e integridade do conjunto e irá de agora em diante permitirá uma maior fruição da estética do conjunto que também manterá a sua função de culto religioso.

Com a participação técnica da Direção Regional do Cultura do Algarve, o custo da intervenção ascendeu a cerca de 23470,00 euros com a agraciada contribuição da Fundação Millenium BCP tendo o trabalho de conservação e restauro tendo ficado a cargo da Junqueira 220, empresa conceituada no sector da conservação e restauro.