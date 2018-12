Concerto de Natal em Faro reúne 4 coros do Grupo Coral Ossónoba

A Igreja de São Pedro, em Faro, irá receber, no próximo domingo, 16 de dezembro, pelas 18h00, um Concerto de Natal, protagonizado pelo Grupo Coral Ossónoba. A Câmara Municipal de Faro organiza este evento pelo sexto ano consecutivo, oferecendo a todos os munícipes e visitantes um espetáculo único, composto exclusivamente por peças de Natal.

O concerto irá reunir os quatro coros do grupo anfitrião. Sob a direção da maestrina checa Verónika Rosová, os Mini Cantores d’Ossónoba e os Pequenos Cantores d’Ossónoba; sob a direção do maestro Paulo Sopa, o Ossónoba Coro Juvenil; e, sob a direção do maestro Nuno Sequeira Rodrigues, o Coral Ossónoba.

O Grupo Coral Ossónoba irá brindar os presentes com um vasto repertório de canções alusivas à quadra, numa viagem pelo universo sonoro natalício, que inclui temas como «White Christmas», «Freedom is coming», «Linda Noite de Natal», «Jingle Bells», «Broas de Mel», «Burriquito», entre muitos outros.

O concerto tem entrada livre.