«Cine Alameda» no centro de Portimão em setembro

Durante o mês de setembro, aos sábados à noite, a Alameda da Praça da República vai transformar-se numa grande sala de cinema ao ar livre com o «Cine Alameda» onde, a partir das 21h30, serão exibidos vários filmes, com entrada livre.

O cartaz do «Cine Alameda» que estará em exibição durante o mês de setembro, inclui cinco filmes diferentes com temas para todos os gostos e idades de acordo com o seguinte programa: dia 2, «Francisco, o Papa do Povo» (M/12. Duração: 1h38); dia 9 «Frozen» (2013 duração: 1h42; M/6;); dia 16, «A Gaiola Dourada» (2013, duração: 1h30 M/12); dia 23, «Star Wars- o despertar da força» (2015, duração: 2h16; M12) e no dia 30, «Indiana Jones» (2008, duração: 2h02 M/12).

O «Cine Alameda» é um convite a uma nova experiência de fruição do espaço público da Alameda da Praça da República onde as pessoas poderão assistir comodamente aos filmes, tendo ao seu dispor cadeiras e pufes. Este projeto é uma iniciativa levada a cabo pelo Município, no âmbito da Operação Reabilitação Urbana, de acordo com a estratégia delineada para a A.R.U.- centro histórico de Portimão com vista a dinamizar esta zona da cidade, e que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Portimão e da EMARP.