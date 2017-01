Cientista da BBC vem ao Algarve falar sobre o Neanderthal da Europa do Norte

A propósito da descoberta, em 2015, de uma caverna nas margens de um afluente do rio Arade, perto de Portimão, com evidências de ocupação pelo homem de Neanderthal no período paleolítico médio, a Associação Arqueológica do Algarve está a organizar duas conferências, na terça-feira, 7 de fevereiro. A primeira palestra será às 14h30 no Museu do Trajo em São Brás de Alportel, e a segunda, às 17h45 no Convento de São José, em Lagoa. O orador convidado é Matt Pope, pesquisador do Instituto de Arqueologia da Universidade de Londres (UCL). Este cientista liderou pesquisas de campo no sul da Grã-Bretanha e nas Ilhas Anglo-normandas nos últimos 15 anos. Tem procurado perceber a forma como os primeiros seres humanos organizaram a sua estratégia de sobrevivência durante as alterações climáticas na Idade do Gelo e como desenvolveram ferramentas de caça. Matt Pope participa com regularidade na série documental da BBC «Digging for Britain» e desde 2009 que explora partes da Mancha (entre o sul de Inglaterra e o norte de França) onde há registos de ocupação Neanderthal de há 200 mil anos. Ambas as palestras são em língua inglesa. Mais informações estão disponíveis pelo 917 267 948.