Charolas e Janeiras dão boas vindas a 2017 no Cine-Teatro Louletano

Este domingo, 8 de janeiro, pelas 15h30, o Cine-Teatro Louletano vai receber mais um Encontro de Charolas e Janeiras, numa organização da Associação Grupo dos Amigos de Loulé, com o apoio da Autarquia.

Os cânticos natalícios, bem como as canções ligadas ao Ano Novo e aos Reis, possuem uma expressão muito significativa na cultura popular algarvia, reflexo de diversas perceções mentais e simbólicas do universo religioso e das formas como o povo assimilou e reinventou os conteúdos bíblicos e as tradições orais ao longo do tempo.

Um pouco por todo o Algarve, da serra ao mar, ecoam vozes que, aquecidas por uma fé fortemente enraizada ou pelo prazer do convívio social e do desafio criativo e artístico de manter e renovar a tradição, entoam versos em que celebram a rota para Belém, o canto do Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos de Reis.

O Cine-Teatro volta a acolher este encontro de partilha musical em que participam: Grupo de Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, Charola das Barreiras Brancas, Grupo de Janeiras de São Sebastião, Charola dos Machados, Grupo de Janeiras da Fundação António Aleixo, Charola Juventude União Bordeirense e Grupo “A Força da Tradição” (Paderne).

O espetáculo tem entrada gratuita.