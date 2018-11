Centro de Artes Performativas do Algarve traz Emmy Curl e Rui Neto a Faro

O Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa) encerra o seu ciclo de programação Outubro-Dezembro, que antecede a 5a edição dos encontros do DeVIR, com um concerto a solo de Emmy Curl, e a apresentação “Välute”, de Rui Neto.

Emmy Curl é o nome artístico de Catarina Miranda, que depois de aguçar o apetite dos fãs e da imprensa com as canções incluídas nos primeiros EPs, deu a conhecer o seu primeiro grande trabalho, «Navia», em alguns dos principais palcos nacionais.

Após a sua participação no Festival da Canção com «Para sorrir não preciso de nada», tema composto por Júlio Resende, irá lançar o seu próximo trabalho «Dança da Lua e do Sol». Apresenta-se em concerto a solo no CAPa no próximo dia 1 de Dezembro, sábado.

VÄLUTE é um lugar imaginário, um território fronteiriço, invisível. Nele tudo é possível. O sonho confunde-se com a realidade. Um espectáculo criado por Rui Neto, que conta com a interpretação de Margarida Cardeal com Cristina Milho, Drica Gomes, Martyn Gama, Roger Madureira, e com as Vozes Em Conserto (Sandra D’Andrade como solista). Rui Neto vem ao CAPa no dia 7 de Dezembro, também um sábado.

Todas as apresentações terão início às 21h30, no CAPa, que se localiza na rua Frei Lourenço de Sta. Maria, 4, em Faro.

O preço dos bilhetes é de 6 euros, e as reservas poderão ser efectuadas através de e-mail, do telefone (289828784/ 961173034), ou ainda na página do Facebook da DeVIR|CAPa.