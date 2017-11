Bertílio Santos é convidado «dos sabores da cultura» em Loulé

O Cine-Teatro Louletano recebe, no âmbito da sua rubrica regular «Dos Sabores da Cultura», o jovem cantor e compositor quarteirense Bertílio Santos, que irá falar sobre o seu percurso, influências e referências a nível musical, bem como acerca dos seus projetos. À sessão, na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, às 21h00, não faltarão vários momentos musicais pelo convidado e seus músicos, num ambiente de tertúlia informal e intimista em que o público é igualmente convidado a participar.

Bertílio Santos nasceu e cresceu em Quarteira, no seio de uma família ligada aos negócios do peixe e com uma forte presença e amparo dos seus avós no seu percurso. O interesse pela música e pelo canto começou desde cedo e, aos 6 anos, já fazia parte do coro da Igreja de São Pedro do Mar, cantando aos domingos na missa da manhã. Tendo consciência de que tinha uma voz diferente, fora dos padrões comuns, deu por si a esconder essa sua paixão e começou a cantar em casa, só para si, como se de um refúgio se tratasse.

Participou no programa Factor X em 2014, experiência que o ajudou a perder o medo de dizer ao mundo que a música era a sua forma privilegiada de expressão. Mais recentemente, em 2016, esteve no programa The Voice, o que foi bastante enriquecedor para si dado ter chegado inclusive à fase das galas, atingindo assim alguns dos seus objetivos. Atualmente está a trabalhar no seu primeiro projeto discográfico, compondo e laborando em estúdio, continuando paralelamente a dar continuidade ao negócio dos seus avós.

A sessão tem a duração aproximada de 120 minutos, é de entrada gratuita e dirige-se a maiores de 6 anos.

Para mais informações os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected] Além disso, podem consultar a sua página de facebook ou o seu renovado website, ambos em permanente atualização.