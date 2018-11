Banda Filarmónica 1º de Dezembro celebra aniversário

A Banda Filarmónica 1º de Dezembro de Moncarapacho celebra o seu 156º aniversário no próximo dia 1 de dezembro, sábado, com um concerto no Auditório Municipal de Olhão, a partir das 21h30.

A centenária banda olhanense, regida por Luís Pisco Rodrigues, recebe no palco, como convidado, o grupo Cante Andarilho.

A Banda Filarmónica 1° de Dezembro de Moncarapacho foi fundada em 1862, pelo pároco da freguesia, Prior Simas, com o nome que hoje tem, presumindo-se, contudo, que a sua existência seja anterior a essa data.

Ao longo dos tempos, este grupo teve os seus altos e baixos e, em 1943, devido a uma situação de conflito interno, a Banda foi forçada a parar a sua atividade durante 15 anos.

Os músicos, descontentes com a situação, organizaram-se para reativar a banda e conseguiram os seus intentos, voltando a mesma à atividade no dia 1 de dezembro de 1958.

Durante mais de uma centena e meia de anos tem participado em muitas festividades e em todo o tipo de eventos culturais, como romarias, procissões, concertos ou encontros de bandas, destacando-se a presença, em 1940, na Grande Exposição do Mundo Português e, em 1960, no 1º Concurso Nacional de Bandas Civis em Lisboa.

A 16 de junho de 2012 foi agraciada com o grau ouro da medalha de mérito, pelo Município de Olhão, como reconhecimento pelas atividades desenvolvidas no campo cultural ao longo da sua existência.

Os convidados, o grupo de música tradicional Cante Andrarilho, de São Brás de Alportel, incluem no seu repertório temas como «Passarinho na Gaiola», «Até Quando Deus Quiser», «Cantiga Bailada», «Rosa Albardeira», «Conto do Bicho Papão» ou «Dançando, Pulirando», e prometem uma noite com o foco na nossa cultura popular.

Os elementos dos Cante Andarilho, que atuam em várias zonas do País, dedicam-se à recolha, estudo, preservação e divulgação da música tradicional portuguesa.