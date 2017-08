Baixa de Olhão revive Noites de Levante

Começa já hoje a 3ª edição das Noites de Levante, uma iniciativa da Câmara Municipal de Olhão, que volta a trazer muita animação à baixa da cidade, de 28 a 31 de agosto

Durante os quatro dias do evento, o público é convidado a ser surpreendido com momentos de grande animação, que começam às 17h00, com artes de rua, música, teatro e dança, que passam pela Avenida da República, Rua do Comércio, bairros da Barreta e do Levante, Avenida 5 de Outubro, e terminam pelas 24h00, junto aos Mercados.

Com as Noites de Levante, a autarquia pretende dinamizar vários pontos da cidade, nomeadamente na zona ribeirinha, com atividades de caráter lúdico, sem esquecer a vertente cultural, ao mesmo tempo que convida a sair à rua residentes e turistas de férias na cidade cubista.